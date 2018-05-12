Tartıştığı ağabeyini bıçakladı

Malatya'da iki kardeş arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Vakkas Deneç, ağabeyi Ömer Deneç’i bıçaklayarak yaraladı

13 Mayıs 2018, Pazar 00:52 Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018, Pazar 00:57
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İki kardeş arasında bilinmeyen nedenden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Vakkas Deneç yanında bulundurduğu bıçakla ağabeyi Deneç’i yaraladı.


Kanlar içinde yere yığılan Deneç, çevredekilerin yardımı ile hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Ağabeyini bıçaklamasının ardından olay yerinden kaçan Vakkas Deneç, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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