Tartıştığı arkadaşını ensesinden bıçakladı

 Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşı tarafından ensesinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, tedavi altına alındı

Tartıştığı arkadaşını ensesinden bıçakladı
İddiaya göre, 19 Mayıs Mahallesi Kışla Sokak'ta alkol alan Murat H. (39) ile arkadaşı Mustafa Atmaca (35) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat H, yanında bulunan bıçağı Atmaca'nın ensesine sapladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Atmaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Şüpheli Murat H. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA


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