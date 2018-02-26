Tartıştığı arkadaşını ensesinden bıçakladı

İddiaya göre, 19 Mayıs
Mahallesi Kışla Sokak'ta alkol alan Murat H. (39) ile arkadaşı Mustafa Atmaca (35) arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat H, yanında bulunan bıçağı Atmaca'nın ensesine sapladı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'ne kaldırılan Atmaca'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Şüpheli Murat H. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
AA
Can Hakman