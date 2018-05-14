Koca vahşeti! Tartıştığı eşini 17 yerinden bıçakladı
Kastamonu'da Erhan Ü. (28), köprü üzerinde tartıştığı eşi Arzu Ü.’yü (21) 17 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanedeki yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı
Kastamonu'da dün akşam Arzu Ü. ile eşi Erhan Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonrası belinden çıkardığı bıçağı eşi Arzu Ü.’ye art arda saplayan Erhan Ü. daha sonra kaçmak istedi. Erhan Ü. çevredeki kişiler tarafından yakalanarak, gelen polislere teslim edildi.
Kanlar içinde yerde kalan Arzu Ü. ise çağrılan ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 17 bıçak darbesi aldığı belirlenen genç kadın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Arzu Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)