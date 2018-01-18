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Tartıştığı karısı tarafından bıçaklandı, sedyede yüzünü gizledi

Adana'da 41 yaşındaki Kadir B., tartıştığı karısı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan adam, sedyede götürülürken yüzünü çarşafla gizledi

18 Ocak 2018, Perşembe 09:47
Tartıştığı karısı tarafından bıçaklandı, sedyede yüzünü gizledi
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir B. ve ismi açıklanmayan eşi evde oturdukları sırada henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çift, kavga etmeye başladı.

Mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldıran kadın, Kadir B.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Evden dışarı çıkan Kadir B., polisi ve 112 Acil’i arayarak yardım istedi.


YÜZÜNÜ ÇARŞAFLA GİZLEDİ


Olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kadir B., sedye ile hastaneye taşındığı sırada yüzünü çarşafla gizledi. Vücudunda çok sayıda bıçak yarası bulunduğu belirtilen Kadir B.’nin durumunun iyi olduğu bildirilirken, eşi ise polis tarafından gözaltına alındı.

 


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