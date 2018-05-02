Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, U.C. tartıştığı S.Ç.'yi tabanca ile bacağından vurdu. S.Ç.'nin vurulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:00
Tartıştığı kişiyi bacağından vurdu
Olay, gece saatlerinde, Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. U.C. ile S.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.C., gitmek için arkasını dönen S.Ç.'ye ateş etti. S.Ç. sol bacağına isabet eden kurşunla yere yığıldı. Seken bir kurşun ise bir işyerinin kapısına saplandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla S.Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kaçan U.C.'yi yakalamak için çalışma başlatırken, S.Ç.'nin vurulma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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