Tartıştığı komşusunu balta ile öldürdü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Akpınar Köyü'nde komşu olan E.K. ve Hüseyin Ballı (35) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma büyüyünce E.K., balta ile Ballı'yı kafasından yaraladı. Ballı, ambulansla kaldırıldığı Yıldızeli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Hüseyin Ballı

GÖZALTINA ALINDI

Hüseyin Ballı’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürülürken, E.K. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



