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Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Taşerona kadro sınavı)

Taşeron işçilerin kadroya geçişi için başvurular tamamlandı, gözler başvuru sonucunda. İnceleme süreci devam eden yaklaşık 900 bin kişi olacağı belirtilen kadro için başvuranların kesin sayısının en erken gelecek hafta sonuna doğru netleşebileceği belirtildi. Bakan Jülide Sarıeroğlu'da 1 milyon 20 bin kişinin bu uygulamadan yararlandığını açıkladı. Peki taşeron kadro sınavı ne zaman?

Taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Taşerona kadro sınavı)
Taşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuruları perşembe günü sona erdi. Başvurular, her kurumun kendi içinde oluşturduğu 3’er kişilik “Tespit komisyonu” tarafından incelenecek. İnceleme sürecinin 40 günü bulması bekleniyor. İncelemenin ardından hak sahipleri ilan edilecek. 

Habertürk'ün haberine göre, kadroya alınacak kişiler arasında ismi yer almayanlar, ilana itiraz edecek. İtiraz için üç gün süre verilmesi öngörülüyor. İtirazları da yine aynı kurul değerlendirecek. İtirazların incelenmesi ve listenin kesinleşmesinin ardından sınav süreci başlayacak. Her kurum sınav yöntemini kendisi belirleyecek. Sınav yalnızca yazılı, sözlü veya uygulamalı olabileceği gibi, yazılı-sözlü ya da sözlü-uygulamalı da yapılabilecek.
 

İNTERNET SAYFASINDAN DUYURU YAPILACAK


Sınava katılacakların görev yaptıkları alanlar dikkate alınarak farklı işlerde çalışanlara farklı yöntemde sınav uygulanabilecek. Sınavların yeri, günü ve saati idarelerin internet sayfasında ilan edilecek. Çalışanlara ayrıca tebligat yapılmayacak. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az 50 puan almak gerekecek.


KURUMLAR İSTERLERSE DAHA ERKEN TAMAMLAYABİLECEK


Taşeron işçilere sınavlarda sorulacak sorular, çalışanların iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak sınav kurulu tarafından hazırlanacak. İşçilerin toplu olarak sürekli işçi statüsüne geçirilmesi işlemleri en geç 2 Nisan’da tamamlanacak. Kurumlar, kadroya geçiş işlemlerini bu tarihten önce de tamamlayabilecekler.
 

TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?


Taşeronların geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren başladı ve 90 gün içinde sonuçlandırılacak. Sınavlar 3 ile 22 Mart arasında gerçekleştirilecek. "Yaptığı işle alakalı bir sınava mı girilecek?" sorusu üzerine Sarıeroğlu, "Yaptıkları işle alakalı olacak. Bunun detaylarını, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı ile oluşturacağız." bilgisini verdi.


BAKAN SARIEROĞLU'NDAN AÇIKLAMA


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, mevcutta kamuda 109 bin 347, belediyeler ve il özel idarelerinde 91 bin 688, belediye iktisadi teşekküllerinde 99 bin 10 işçi bulunduğunu belirtilen sunumda, taşeron düzenlemesi ile kamuda 450 bin, belediyeler ve il özel idarelerinde 450 bin, kapsama dahil edilen diğer özel bütçeli kuruluşlarda 20 bin, kamuda 12 aydan kısa süreli çalışan 50 bin, mevsimlik işçi oarak çalışan 23 bin ve 4/V düzenlemesinden de 27 bin olmak üzere, toplam 1 milyon 20 emekçinin uygulamadan yararlandığını açıkladı


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