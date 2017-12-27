Taşeron'da son dakika: Kadro başvurusu ne zaman başlıyor?

BAKANLIK AÇIKLADI



HASTANELERDEKİ İŞÇİLER

Yaşar Can

Taşeron işçilerin kadroya geçişiyle ilgili kafalar karışık. Çalışma Bakanlığı dün bazı konulara açıklık getirmek ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 12 maddelik açıklama yaptı. Biz de en çok merak edilen konuları, yapılan açıklama doğrultusunda derledik. Açıklamada yer almayan KİT’lerle ilgili durumu da araştırdık. İşte merak edilenler...90 GÜnde GeçİşKamu, belediye ve il özel idareleri gibi mahalli idarelerde çalışan taşeron işçiler 2 Ocak 2018 tarihinden itibaren 10 gün içinde başvuru yapacak. Bu tarihten önce herhangi bir başvuru yok.2 Ocak’ta itibaren işçilerin geçiş yapacakları idarelerce başvuruların alınmasına başlanacak. Başvuru taşeron şirkete değil, istihdam edilecek (kadrosuna geçilecek) kurumlara yapılacak.Başvuru ve kadroya geçiş sürecine ilişkin uygulamayı anlatan usul ve esaslar bu hafta içinde yayınlanacak. Geçiş süreci 2 Ocak 2018’den itibaren 90 gün içinde tamamlanacak.Taşeron işçilerin 4 Aralık 2017 tarihinde düzenleme kapsamında çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek. Sonra kurumlar sınav sürecini başlatacak. İşlem bittikten sonra kadroya geçiş tamamlanacak.TAşerOn şİrkeTe BelGe VerİlmeyeCekİşçiler, şu anda çalıştıkları taşeron şirketlere herhangi bir evrak ya da feragat belgesi, sözleşme feshi gibibelge vermeyecek. Böyle bir uygulama KHK’da yer almıyor.Daha önce kadroya geçiş için dava açılmış veya icra takibi başlatılanlar dava ve takipten feragat ettiklerine ilişkin bir sözleşme imzalayarak kadroya geçecek.Kadroya geçilecek olan kamu kurumu ile bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşme, işçilerin herhangi bir hak kaybına neden olmayacak.Sözleşme, kamu idaresiyle işçi arasında yapılacak. Yani taşeron şirketle herhangi bir sözleşme yapılması söz konusu değil. Taşeron şirketle sözleşme imzalanmadığı için işçinin hakkı yanmayacak.Toplam çalışma süresine göre hak edilen kıdem tazminatı ile izin süreleri gibi haklar aynen korunacak.4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra SGK’ya işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunacak.Şehir hastaneleri dolayısıyla daha önce kapatılan hastanelerde çalışan taşeron işçileri de kadro hakkından yararlanacak. Bu işçiler, ihtiyaç duyulan kurumlarda istihdam edilecek. 160 bin kişi bundan yararlanacak.50 bin Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) personeli ise kapsam dışında bırakıldı. Ancak bu 58 kurumdaki işçilerin de kadroya alınması konusunda başta Türk-İş olmak üzere talepleri mevcut.Taşeronla ilgili tüm son dakika haberlerini Posta.com.tr'den takip edebilirsiniz.