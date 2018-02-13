Taşeron işçi başvurularında tespit komisyonlarının ilk sonuçları belli oldu

SGK’DA 141 RET

İTİRAZLAR İÇİN 3 GÜN SÜRE VERİLİYOR

‘DIŞİŞLERİ’NDE 288 KİŞİYE KADRO YOLU

BAZI KURUMLARDA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN VE EDİLMEYENLER

Adem Özdoğan

Kamuda çalışan yüz binlerce taşeron işçinin gözü kulağı, tespit komisyonlarının ilan edeceği listelerde. Tespit komisyonları, daimi işçi kadrosuna geçiş başvurularının sonuçlarını peş peşe yayınlamaya devam ediyor. Kadro bekleyen işçiler bağlı bulundukları idarelerin resmi internet siteleri üzerinden isimlerini kontrol edebiliyorlar. Bazı kurumlardaki ret sayısının yüksek olması dikkat çekiyor. Türkiye genelinde 160 bin taşeron işçiyi istihdam eden Sağlık Bakanlığı’nın merkez teşkilatına bağlı yapılan bin 962 başvuru sonuçlandı. Bin 20 kişinin başvurusu kabul edilirken, 942 işçininki reddedildi. Sağlık Bakanlığı’nda ret sayısının yüksek olmasının nedeni olarak kadro hakkı bulunmayan çağrı merkezi çalışanlarının yaptığı başvurular gösterildi.Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) istihdam edilen çağrı merkezi çalışanlarının başvuru hakkı bulunmadığı halde başvurdukları kaydediliyor. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre yetkililer, “Dilekçe hakkı sebebiyle ‘Başvuru alamıyoruz’ deme şansı yok devletin, bu nedenle kapsam dışı olduğunu bile bile başvuru yapanlar oldu” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da taşeron işçilerin başvuru sonuçlarını açıkladı. Kurum, kabul edilenler ve kabul edilmeyenler olarak iki ayrı liste halinde sonuçları duyurdu. Güvenlik, temizlik, destek personeli, aşçı, tamir ve bakım personeli 929 kişinin başvuruları kabul edilirken, 141 kişinin başvurusu reddedildi.Liste yayınlayan bir başka kamu kurumu Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda taşeron olarak istihdam edilen 785 işçi başvurusu kabul edilerek sınava girmeye hak kazanırken, 75’inin başvurusu reddedildi. Sınava girmeye hak kazananlardan 330’u temizlik işçisi, 106’sı gemi adamı.Tespit komisyonlarının aldığı karara, hatalı değerlendirme yapıldığını düşünen işçiler itiraz edebilecek. Bu itirazların, başvurunun reddine ilişkin ilanın ardından en geç 3 gün içinde yazılı ve gerekçeli yapılması gerekiyor.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatına ilişkin listeler de ilan edilmeye başlandı. Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 20 güvenlik görevlisi ve 87 temizlik işçisi ile taşrada görevli 98 temizlik işçisi olmak üzere toplam 208 kişinin başvurusu kabul edildi. Dışişleri Bakanlığı’nda 288 kişinin başvurusu kabul edilirken, 47 kişininki ise reddedildi.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 785/75Sağlık Bakanlığı 1020/942Dışişleri Bakanlığı 288/47Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 208/0Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 929/141