Taşeron işçinin kadro zamanı

1 MİLYON KİŞİYE YAKIN



TEBLİĞ DÜN YAYIMLANDI



50 ALAN GEÇECEK

DİLEKÇE VE FORM ŞART



BUNLARA DİKKAT!

İdil Janet Demiray

Taşeron düzenlemesiyle yaklaşık 1 milyon kişiye kadro yolu açıldı. Buna göre; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları, hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler kadroya alınacaktı.Kadroya geçişte sınavın nasıl olacağı, istenecek belgelerin neler olduğu ve başvuru şekliyle ilgili detaylar ise dün netleşti. Çalışma Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımladığı tebliğe göre; taşeron işçiler 11 Ocak tarihine kadar, kadroya geçecekleri kuruma başvuru yapacak. Başvuruların ardından, inceleme, hak sahiplerinin ilanı, sınav ve itiraz gibi süreçler olacak.Sınav soruları çalışanların yaptığı işlerle ilgili olacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerle ilgili sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabilecek. Ayrıca yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de sınav söz konusu olacak. 100 üzerinden 50 almak kadro için yeterli olacak.Taşeron işçiler kadroya geçerken form dolduracak ve dilekçe yazacak. 4 Aralık itibarıyla çalışanların hak sahibi olacağı bu geçiş sürecinde devlete (kuruma) dava açanlar bu haklarından vazgeçtiklerine dair yazılı beyanda bulunacak. Ayrıca işçiler emekli olmadıklarına ve daha önce çalıştıkları taşeron şirketlerden hak talep etmeyeceklerine yönelik sulh sözleşmesi (sulh dilekçesi) imzalayacak.■ Başvuru yazılı ve elden yapılacak.■ Belirtilen sürede başvurmayan taşeron işçinin hakkı yanacak.■ Form ve dilekçe (kurumlardan temin edilebilir) eksiksiz doldurulacak.■ 11 Ocak mesai bitimine kadar başvuru yapma hakkı var.■ Emekli olunmadığıyla ilgili belge vermek şart (www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak SGK hizmet dökümü de yeterli olabilecek).