Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavı nasıl yapılacak?

3 MART TELAŞI



TEST ÖNE ÇIKIYOR



'KEFİL TALEBİ YOK'



'KIDEM YANMAYACAK'

İdil Janet Demiray

3 Mart itibarıyla da sınavlar yapılacak. Sınav taşeron işçileri en çok düşündüren konu. Ancak dün Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu bir açıklama yaparak bu konudaki kaygıları ortadan kaldırdı.Sarıeroğlu, geçişte yapılacak sınavın adayların eğitim durumlarına göre belirlenen seviyede olacağını belirtti. Sarıeroğlu, “Yazılı, sözlü, mülakat yapılacakmış gibi bir algı çalışması var. Ya sözlü olacak, ya yazılı olacak ya da mülakat şeklinde. Yazılı olursa geçmek için 50 puan yeterli olacak. Test odaklı çok sorulu bir sınav sistemi planlamıyoruz” dedi.Meslek ve eğitim durumuna göre soru sorulacağına dikkat çeken Jülide Sarıeroğlu, “Okur yazar değilse belki sözlü yapılacak. Artık kamuda da belediyelerde de personel alımına dayalı hizmet ihalesi yok” dedi. Bakan, kadroya geçişte yaş sınırı koymadıklarını ifade etti. Kefil istendiğiyle ilgili haberlere de değinen Sarıeroğlu, “Kesinlikle kefil istenmiyor” diye konuştu.Haklarda geriye gidiş olmadığına dikkat çeken Sarıeroğlu, “Tüm işçiler kıdem tazminatlarıyla geçiş yapacak. Çalışanlarımızın içi rahat olsun” dedi. Bazı belediyelerin ‘taahhütname’ adı altında belgeler imzalattığı ortaya çıkmıştı. Çalışma Bakanlığı bu konuda bir açıklama yaptı: “Taşeron işçiler bizim söylediğimizin dışında belge imzalamasın.”