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Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)

Yaklaşık bir milyon taşeron işçiyi yakından ilgilendiren, kadroya geçiş sürecinde sınav süreci başladı. 22 Mart’a kadar sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak. Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavları başladı (Taşerona kadro sınavı)
Taşeron işçilerin kadroya geçişlerinde "sınav" süreci başladı. 22 Mart’a kadar kamuda sözlü ve yazılı sınavlar yapılacak.

Sınav sürecini ilk başlatacak kurumlardan biri Sağlık Bakanlığı olacak. 


MİLLİ VE KÜLTÜREL SORUMLULUKLAR BİLGİSİNE DE BAKILACAK


Sağlık Bakanlığı uygulayacağı sözlü sınavın kriterlerini belirlerken, bazı alanlarda çalışanların “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisine” de bakacağını duyurdu.

Her iş kolunda da farklı kriterler belirlendi. Örneğin temizlik hizmetinde “zemin temizliği bilgisi, büro tezimliği bilgisi, elektronik eşya temizliği bilgisi ve hijyen kurallarına uyma bilgisine” bakılacak. 

Yabancı hasta ve işaret dili tercüme hizmetlerinde ise, çalışana “milli ve kültürel sorumluluklar bilgisi, sözlü, yazılı ve işaret dili tercümanlığı bilgisine” bakılarak sözlü sınav notu verilecek. 
Adayların sınavı geçebilmek için sözlü sınavda başarılı olmaları ya da yazılı sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor.  Sınavların bitiminden sonra 23-26 Mart tarihleri arasında sürece ilişkin itirazlar toplanacak.


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