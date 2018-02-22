Taşeron işçinin sınav maratonu

İTİRAZDA YARIN SON



YAZILI YA DA SÖZLÜ



50 ALAN GEÇECEK

İdil Janet Demiray

O süre de 20 Şubat itibarıyla tamamlandı. ‘Tespit komisyonu incelemesi ve hak sahipleri’ ilan edildi. 21-23 Şubat arasında listede adı yer almayan veya başvurusu reddedilenlerin itiraz hakkı bulunuyor.İtirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart arasında yapılacak. Ancak asıl maraton 3 Mart itibarıyla başlayacak. 3 Mart’ta başlayacak sınav süreci 22 Mart’a kadar devam edecek. Sınav soruları çalışanların yaptığı işlerle ilgili olacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerle ilgili sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabilecek.Ayrıca yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de sınav yapılacak. 100 üzerinden 50 almak kadro için yeterli olacak. Sınav kuruluna itiraz 23-26 Mart tarihleri arasında yapılabilecek. İtiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarihlerinde yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan’a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.