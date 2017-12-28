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Taşeron işçiye 10 gün süre

Taşeron işçilerin kadro işlemleri 2 Ocak’ta başlıyor. Çalışanların sürekli işçi kadrosuna geçmek için 10 gün başvuru süresi var

Taşeron işçiye 10 gün süre
Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler için kadro süreci, 2 Ocak'ta start alıyor. Sürekli işçi kadrosuna geçmek isteyen taşeron işçilerin bu tarihten itibaren 10 gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime başvurması gerekiyor. İşçilerin, başvurularını yaparken, öncelikle açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunması şart. Başvurusunu yapan taşeron işçi, bu aşamanın ardından idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınacak. Bu sınavda mesleki bilgilerin ölçüleceği, soruların zor olmayacağı ifade ediliyor. Kadroya geçişte yaş ve eğitim şartı yok. Ancak çalışan emekliler kadroya alınmayacak. Ayrıca işçilerde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan memur olabilme şartları aranacak.


​İŞÇİ KADROSU OLACAK


Taşeron işçilerin kıdemleriyle birlikte geçişleri gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, 4D statüsünde istihdam edilecek. Belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı da belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak..
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