Taşeron işçiye 2 Nisan'a kadar kadro

SINAV 3-22 MART'TA

BAŞVURU HEYECANI

Adem Özdoğan

Sürekli işçi kadrosuna geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular dün start aldı. Yeni yılda kadroya geçmek için günler öncesinden evraklarını hazırlayan taşeron işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı. Kadroya geçişlerin yapılacağı bazı kurumlarda mesainin ilk saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görüldü. Başvuru için son tarih 11 Ocak olarak belirlenirken, hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca işçi kadrolarına geçirilecek.Taşeronların kadroya alınmasına yönelik usul ve esasların yer aldığı tebliğe göre; 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor. Şartları karşılayanlar başvurularını, 11 Ocak'a kadar ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak. Tavsiye edilen takvime göre; tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazlar 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesi 3-22 Mart aralıklarında yapılacak. Hak sahipleri, 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya alınacakları için mutlu olduğunu belirterek, "2.5 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Onlar adına da seviniyorum" dedi. Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2.5 yıldır aynı şirkette taşeron olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan kalkacağına inandığını dile getirdi. Temizlik işçisi İlhan Yardibi ise "İnanın çok güzel bir duygu. 5-6 yıldır taşeron olarak çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu" ifadesini kullandı..