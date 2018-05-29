Taşerona en az 2 bin 400 lira ikramiye

Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan taşeron işçiler kadro konusunda muradına ererken, yeni kazanımlar da elde etti. Taşeron işçiler banka promosyonuna kavuşurken, devlet kadrosuna geçenlere ikramiye yolu açıldı.

2 BİN 400 LİRA İKRAMİYE

Devlet kadrosuna geçen 450 bin işçiye 1 milyar liranın üzerinde ikramiye verilecek. İkramiye işçiden işçiye değişiyor. Kadroya geçen asgari ücretli çalışan yaklaşık 2 bin 400 lira, 2 bin lira maaş alan da 3 bin liraya yakın ikramiye ödemesi alacak. İkramiyenin kamu işçileri gibi 2 taksitte ödenmesi bekleniyor. İkramiye heyecanla beklenirken, tüm taşeron işçilere Temmuz'da yüzde 4 zam yapılacak. Hem kamu kurumlarında hem de belediyelerde görev yapan taşeron işçilerin maaşına toplu sözleşme kapsamında Temmuz'da yüzde 4 zam yansıtılacak. Taşeron işçilere Ramazan ve Kurban bayramlarından 1 hafta önce 75'er lira bayram harçlığı verilirken, ulusal bayram, genel tatil günlerinde çalıştırılanlara çalıştıkları her bir gün için toplam 3 yevmiye verilecek..