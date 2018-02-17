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Taşerona ikramiyede geri sayım

Kamu kurumlarında çalışan 450 bin taşeron işçi, kamu işçisi statüsünde (4D) kadroya alınacak. Kadroya mevcut maaşlarıyla geçecekler. Ancak bu işçilerin ileride vakti saati geldiğinde toplu iş sözleşmesi yapılırken pazarlık hakkı olacak

Taşerona ikramiyede geri sayım
Bu anlamda mevcut maaşların ve özlük haklarının iyileştirilmesi söz konusu. En önemlisi iş güvencesi olacak. Taşeron işçiler, istihdam edilecekleri kurumlara 11 Ocak’a kadar başvuru yaptı. 2 Nisan’a kadar kadroya geçiş gerçekleşmiş olacak.


4500 LİRAYA KADAR


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun da açıkladığı gibi taşeron işçiler kadroya geçerken kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. 52 günlük ikramiye ödemesi her yıl bir maaş tutarı kadar olacak. Yani kadroya giren taşeron işçileri en az 2200 TL ile en fazla 4500 TL arası ikramiye alacaklar. Yer altında çalışan işçiler ise, her yıl ek bir ikramiye daha alacaklar.


2 NİSAN'DAN SONRA


Kamu ve kamuya bağlı kuruşlarda çalışan işçilere her yıl ilave tediye adı altında ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ikramiyenin ne zaman ödeneceği Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. 2018 için ilk taksit ödemesi 26 Ocak’ta yapıldı. İkinci taksit ise 8 Haziran’da yapılacak. Ancak taşeron işçilerinin kadroya geçişi işlemi kesin olarak 2 Nisan’da tamamlanacağından ilk taksit ödeme tarihi 2 Nisan’dan sonraki bir tarih olacak. Bu ödemenin kadroya geçtikten sonra devletten alınacak ilk maaşın ardından yapılacağı yönünde görüşler mevcut.


4 EŞİT TAKSİTLE


Kamu ve kamuya bağlı kuruşlarda çalışan işçilere her yıl ilave tediye adı altında ikramiye ödemesi yapılıyor. Bu ikramiyenin ne zaman ödeneceği Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. 2018 için ilk taksit ödemesi 26 Ocak’ta yapıldı. İkinci taksit ise 8 Haziran’da yapılacak. Ancak taşeron işçilerinin kadroya geçişi işlemi kesin olarak 2 Nisan’da tamamlanacağından ilk taksit ödeme tarihi 2 Nisan’dan sonraki bir tarih olacak. Bu ödemenin kadroya geçtikten sonra devletten alınacak ilk maaşın ardından yapılacağı yönünde görüşler mevcut.


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