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Taşerona kadro sınavı ne zaman?

Kadrolu pozisyonda çalışmak için geçtiğimiz günlerde kadro başvurularını yapan yüz binlerce taşeron işçi, başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyor. Taşeron başvuru sonuçları açıklandığında, sınava girmeye hak kazanan isimler belli olacak. Peki taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşeron kadro sınavı ne zaman? İşte tüm detaylar.

Taşerona kadro sınavı ne zaman?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taşerona kadro müjdesini vermesiyle birlikte yüz binlerce taşeron işçinin beklediği kadro için süreç hızlanmış ve yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de taşeron işçilere kadro yolu açılmıştı. Konuyla ilgili olarak da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşeron işçilerin kadro için ne yapması gerektiği hakkında bir bilgi sayfası oluşturarak kadroya geçiş sürecinde yapılması gerekenleri belirtmişti.

Taşeron işçiler, bu bilgiler doğrultusunda kadrolu pozisyonda çalışabilmek için başvurularını gerçekleştirdi. 2 Ocak 2018 tarihinde başlayan taşeron işçilerin kadro başvuruları, 11 Ocak 2018 tarihinde sona erdi ve başvuru sonrasında komisyon tarafından inceleme süreci başladı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine, taşeron işçiler şimdi merakla taşeron başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve yapılacak olan taşeron sınavının ne zaman gerçekleştirileceğini araştırıyor. Peki taşeron başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Taşeron kadro sınavı ne zaman?


TAŞERON BAŞVURU SONUÇLARI O TARİHTE


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, taşerona kadro sürecinin detaylı bir şekilde anlatıldığı www.altisveren.gov.tr adresini oluşturdu ve taşeron süreciyle ilgili tüm bilgiler bu ekranda yer alıyor.

Sitede yer alan 1 Ocak 2018 tarihli Resmi Gazete ilanında yer alan bilgiye göre; taşeron işçilerin yaptığı kadro başvurularının sonuçları 24 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak. 24 Şubat 2018 tarihinde kesin listeler asılacak ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçiler bu listede yer alacak.e


TAŞERON KADRO SINAVI NE ZAMAN?


Taşeron işçiler, kesin listelerin asılmasından sonra da son aşama olan taşeron kadro sınavını bekleyecek. Taşeron işçilerin kadroya geçişi için gerekli sınav olan taşeron sınavı ise 3 Mart 2018 - 22 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sınav sonrasında 23 Mart 2018 - 26 Mart 2018 tarihleri arasında sınav kuruluna itirazlar yapılacak ve ardından 27 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında da itirazlar incelenecek ve sınav sonuçları açıklanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadrolu pozisyonda çalışmaya hak kazanan taşeron işçiler belli olacak.


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