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Taşerona kadro sınavı ne zaman? (KİT'ler kadroya alınacak mı?)

Taşeron işçiler kadroya adım adım ilerliyorlar. Binlerce taşeronun kadro başvuru sonuçları bölge bölge açıklanmaya başladı. Peki, taşerona kadro sınavı ne zaman yapılacak?

Taşerona kadro sınavı ne zaman? (KİT'ler kadroya alınacak mı?)
Kadro için başvuranları gösteren kesin listeler, 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkacak. Başvuranlar, 3 Mart-22 Mart 2018 tarihleri arasında sınava alınacak. Sınavın ardından, 23 Mart-26 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar alınacak ve 27-31 Mart 2018 tarihleri arasında itirazlar incelenerek kesin sonuç açıklanacak.

Güvenlik soruşturmasıyla birlikte tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan'da işi başı yapacak.


KİT'LERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA


KİT'lerde çalışan taşeron işçilerin durumuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "KİT'lerde şimdi yeni istihdam alanları açacağız. O istihdam alanlarına taşeronda çalışan kardeşlerimizi geçirerek peyderpey o alanda da taşeronu sonlandırmak için çalışma içerisinde olacağız." diye konuştu.

 


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