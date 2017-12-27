Taşerona kadro tarihi belli oldu

TAŞERONA KADRO TARİHİ



DAVADAN FERAGAT EDİLECEK



SGK KAYDI DİKKATE ALINACAK

Taşerona 4 bin 628 lira ikramiye



ASKERE DÖNÜŞTE 10 GÜN SÜRE

Kadrolu olan taşerona çift ikramiye





ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANI KAPSAM DIŞINDA KALDI

YANLIŞLIKLA KADROLU OLAN TAZMİNATSIZ ATILIR

ŞEHİR HASTANELERİ İŞSİZİ KADROYA ALINACAK

Adem Özdoğan

Sürekli işçi kadrosuna alınacak taşeron işçilerin sayısı 900 bine ulaştı. Bunların 450 bini merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde çalışıyor. Daha önce yerel yönetimlerdeki 400 bin kişi için kadro öngörülürken, kapsam genişletildi. Yerel yönetimlere bağlı iktisadi teşekküllerde çalışan 50 bin kişi de kapsama alınınca, kadroya alınacak taşeron işçi sayısı 900 bine ulaştı. 4 Aralık ve öncesinde taşeron şirketin çalışanı olan taşeron işçiler, kadroya geçmek için 2 Ocak 2018’den başlamak üzere 10 gün içinde ilgili kuruma başvuruda bulunacak.Şartları taşıyanların yazılı, sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınavda başarılı olanların kadroya alınması işlemleri 2 Nisan 2018 tarihine kadar sonuçlandırılacak.Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için daha önce bu konuda açmış oldukları davalardan feragat etmeleri gerekecek. Feragat edildiğine ilişkin belgeyi veya icra takibine konu alacaktan feragat ettiğine dair icra müdürlüğünden alınacak belgeyi kuruma verecekler. Ayrıca, sulh sözleşmesi imzalayacaklar.Feragat edilen davalara veya takiplere ilişkin yargılama giderleri davacı üzerinde bırakılacak. Taraflar üzerinde vekalet ücretine hükmolunmayacak. Hükmedilen vekalet ücretleri tahsil edilmeyecek.Kadro hakkından, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışan taşeron işçileri yararlanacak. Bunun tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) verilen işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacak. 4 Aralık’ta çalışıyor olduğu halde daha sonra işten ayrılış bildirgesi verilen taşeron işçiler de kadroya alınacak.4 Aralık 2017 tarihinde doğum, hastalık nedeniyle raporlu veya askerlik nedeniyle sözleşmesi askıda olanlar, askerliğin veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde kurumlarına başvuruda bulunmak zorunda.Kadro hakkından, hizmet alımı bedelinin yüzde 70’i ve üzeri personel harcamalarından oluşan işlerde çalışan taşeron işçiler yararlanacak. Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi ve çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin alımlar ‘personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı’ olarak kabul edilmeyecek ve buralarda çalışan kadroya alınmayacak.2 Nisan’da kadro süreci tamamlandıktan sonra gerekli şartları taşımadıkları halde kadro hakkından yararlandırıldıkları sonradan tespit edilenler, hiçbir tazminat ödenmeden işten çıkarılacak. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu haktan yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler geri alınacak.Şehir hastanelerinin açılması dolayısıyla kapatılan veya kapatılacak hastanelerde 160 bin kişi çalışıyor. Bunların bir kısmı 4 Aralık 2017 tarihinden önce kapatıldı. Şehir hastaneleri dolayısıyla daha önce kapatılan hastanelerde çalışan taşeron işçileri de kadro hakkından yararlanacak. Bu işçiler, ihtiyaç duyulan kurumlarda istihdam edilecek. (Habertürk)