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Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."

07 Ocak 2018, Pazar 18:49
Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak

BAŞVURU BİZZAT

 

Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.


İSTENEN EVRAKLAR


● 5 adet vesikalık fotoğraf.

● Adli sicil kaydı.

● Başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler, sertifikalar.

● Öğrenim durumunu gösteren belge, diploma.
 

SINAV NE ZAMAN?


11 Ocak’a kadar başvuru şart. Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Kadro için başvuran taşeron işçileri, sonrasında üç aşamalı; sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek.

İHA

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