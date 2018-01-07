Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak

BAŞVURU BİZZAT



İSTENEN EVRAKLAR

SINAV NE ZAMAN?

Kadroya girecek taşeron işçiye başvuru için dilekçe örneği

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nereden alınır? (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu nasıl doldurulur?)

Taşeron işçinin kadroya geçiş sınavı nasıl yapılacak?

Mehmet Nuri Turan

Taşeron kadro kapsamında olanlardan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve dilekçe eklemek suretiyle başvuracak. Taşeron kadro başvuruları elden yapılacak. Kargo ya da farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.● 5 adet vesikalık fotoğraf.● Adli sicil kaydı.● Başvuru sahibinin eklemek istediği belgeler, sertifikalar.● Öğrenim durumunu gösteren belge, diploma.11 Ocak’a kadar başvuru şart. Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Kadro için başvuran taşeron işçileri, sonrasında üç aşamalı; sözlü, yazılı ve uygulamalı olarak sınava tabi tutulacaklar. 3 Mart ve 22 Mart 2018 tarihleri arasında taşeron işçiler sınava girecek. Sınav kuruluna itiraz ise 23 Mart ile 26 Mart 2018 arasında gerçekleştirilecek.İHA