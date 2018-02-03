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Taşeronun gözü bu listede

Kadroya başvuran taşeron işçileri, açıklanacak listelere kilitlenmiş durumda. 20 Şubat’a kadar tüm kamu kurumları kadroya geçmesinde engel bulunmayanları duyuracak...

03 Şubat 2018, Cumartesi 08:57
Taşeronun gözü bu listede
Taşeron işçilerin kadro başvuruları 11 Ocak’ta tamamlanmıştı. Başvurular 20 Şubat’a kadar incelenecek. Kadroya girmesinde sakınca olmayanların listesi ilan edildikten sonra, listede adını göremeyenler 21-23 Şubat arasında itiraz edilebilecek. 3 Mart’ta da sınavlar başlayacak. 27-31 Mart tarihlerinde sınav itirazları yapılabilecek. 2 Nisan itibarıyla da kadro işlemi tamamlanacak.

SORUŞTURMA SONUCU


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Bazı kurumlar 20 Şubat’ı beklemeden başvuru sonuçlarını ilan etmeye başladı. Bu işçiler arasında elbetteki bir kısım taşeronun kadroya geçişi olumlu sonuçlanacak. Bir kısım taşeron işçi ise çeşitli nedenlerle elenebilecek. Örneğin, emekliliğe hak kazanmış olanlar, güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar veya sınavı geçemeyenler kadroya alınmayacak.
 

ALACAKLAR KONUSU


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Peki kadroya geçemeyip sözleşmesi feshedilen taşeron işçilerin durumu ne olacak. KHK’da ve sonra yayınlanan tebliğde bu konuda bir açıklık yok. Özetle, çeşitli nedenlerle (güvenlik soruşturması gibi) kadroya geçemeyen taşeronun kapanacak olan bu şirketlerdeki tazminat ve alacaklarının ne olacağı önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacak gibi görünüyor.


"BALERİNE VAR AMA..."


Taşeron işçilerle ilgili flaş gelişmeTaşeron işçilerle ilgili flaş gelişme
İşçi kesimi de uygulamaya tepkili. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Balerinler kadroya alınırken, asıl işi yapan elektrik direğinin tepesindeki işçi kadroya giremiyor. Demiryollarında, enerjide, Hava Meydanları’nda ve Karayolları’nda anahtar teslim işlerde çalışanlar girmiyor. Asıl işi yapan dışarıda kaldı. Talebimiz tüm taşeron işçilerinin koşulsuz kadroya geçirilmesi.”


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