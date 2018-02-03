Taşeronun gözü bu listede

SORUŞTURMA SONUCU

Taşerona kadro sınavı ne zaman? (KİT'ler kadroya alınacak mı?)

ALACAKLAR KONUSU

Bakan Jülide Sarıeroğlu'ndan KİT'e kadro açıklaması



"BALERİNE VAR AMA..."

Taşeron işçilerle ilgili flaş gelişme

Yaşar Can

işçilerinbaşvuruları 11 Ocak’ta tamamlanmıştı.20 Şubat’a kadar incelenecek. Kadroya girmesinde sakınca olmayanların listesi ilan edildikten sonra, listede adını göremeyenler 21-23 Şubat arasında itiraz edilebilecek. 3 Mart’ta da sınavlar başlayacak. 27-31 Mart tarihlerinde sınav itirazları yapılabilecek. 2 Nisan itibarıyla da kadro işlemi tamamlanacak.Bazı kurumlar 20 Şubat’ı beklemeden başvuru sonuçlarını ilan etmeye başladı. Bu işçiler arasında elbetteki bir kısım taşeronun kadroya geçişi olumlu sonuçlanacak. Bir kısım taşeron işçi ise çeşitli nedenlerle elenebilecek. Örneğin, emekliliğe hak kazanmış olanlar, güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar veya sınavı geçemeyenler kadroya alınmayacak.Peki kadroya geçemeyip sözleşmesi feshedilen taşeron işçilerin durumu ne olacak. KHK’da ve sonra yayınlanan tebliğde bu konuda bir açıklık yok. Özetle, çeşitli nedenlerle (güvenlik soruşturması gibi) kadroya geçemeyen taşeronun kapanacak olan bu şirketlerdeki tazminat ve alacaklarının ne olacağı önümüzdeki günlerde tartışma konusu olacak gibi görünüyor.İşçi kesimi de uygulamaya tepkili. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Balerinler kadroya alınırken, asıl işi yapan elektrik direğinin tepesindeki işçi kadroya giremiyor. Demiryollarında, enerjide, Hava Meydanları’nda ve Karayolları’nda anahtar teslim işlerde çalışanlar girmiyor. Asıl işi yapan dışarıda kaldı. Talebimiz tüm taşeron işçilerinin koşulsuz kadroya geçirilmesi.”