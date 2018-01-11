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SON DAKİKA

Taşeronun kadro başvurusunda son gün

Taşeron işçilerin kadro hayallerini gerçekleştirmesi için bugün son gün. Mesai bitimine kadar başvurmayanın hakkı yanacak. Bir daha bu işçilere şans tanınmayacak. Aman kaçırmayın!

Taşeronun kadro başvurusunda son gün

BUGÜN SON


Toplamda 1 milyon taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesinde takvim işliyor. 2 Ocak’ta başlayan başvuru süreci ise bugün sona eriyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen taşeron işçilerinin, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde kadro hakları yanıyor.


ŞİMDİ NE OLACAK?


Başvurunun sona ermesinin ardından 12 Ocak itibarıyla süreç daha da hızlanacak. Başvurular 20 Şubat’a kadar incelenecek ve kadroya girmesinde sakınca olmayanların listesi ilan edilecek. İlan edilen listeye itirazlar ise 21 Şubat’ta başlayacak. 23 Şubat’a kadar sürecek bu işlemin ardından 3 Mart’ta sınav sürecine geçilecek.


SORULAR İŞLE İLGİLİ


Sınav soruları çalışanların yaptığı işlerle ilgili olacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerle ilgili sınav yani kamu kurumlarındaki sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabilecek. Ayrıca yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de sınav söz konusu olacak. 100 puan üzerinden 50 almak kadro için yeterli olacak.


2 NİSAN'DA TAMAMLANACAK


Sınav takvimi 22 Mart’a kadar işleyecek. Belediyeler de dahil tüm kurumlar sınavı bu tarihe kadar yapmış olacak. Sınavlar tamamlandıktan sonra bir de itiraz süresi olacak. İtirazın incelenmesi ve kesin liste ilanı için 5 gün tanınacak. Bu süre 27-31 Mart tarihlerini kapsıyor. Bu süreç bitince kadroya geçenler ilan edilecek. 2 Nisan itibarıyla kadro işlemi tamamlanacak.


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