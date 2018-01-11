Taşeronun kadro başvurusunda son gün

BUGÜN SON



ŞİMDİ NE OLACAK?



SORULAR İŞLE İLGİLİ



2 NİSAN'DA TAMAMLANACAK

İdil Janet Demiray

Toplamda 1 milyon taşeron işçisini ilgilendiren kadro düzenlemesinde takvim işliyor. 2 Ocak’ta başlayan başvuru süreci ise bugün sona eriyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen taşeron işçilerinin, bugün mesai bitimine kadar çalıştıkları iş yerlerinin ilgili birimlerine başvuru formu ve dilekçeyle müracaat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde kadro hakları yanıyor.Başvurunun sona ermesinin ardından 12 Ocak itibarıyla süreç daha da hızlanacak. Başvurular 20 Şubat’a kadar incelenecek ve kadroya girmesinde sakınca olmayanların listesi ilan edilecek. İlan edilen listeye itirazlar ise 21 Şubat’ta başlayacak. 23 Şubat’a kadar sürecek bu işlemin ardından 3 Mart’ta sınav sürecine geçilecek.Sınav soruları çalışanların yaptığı işlerle ilgili olacak. Sürekli işçi kadrosuna geçecek işçilerle ilgili sınav yani kamu kurumlarındaki sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabilecek. Ayrıca yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de sınav söz konusu olacak. 100 puan üzerinden 50 almak kadro için yeterli olacak.Sınav takvimi 22 Mart’a kadar işleyecek. Belediyeler de dahil tüm kurumlar sınavı bu tarihe kadar yapmış olacak. Sınavlar tamamlandıktan sonra bir de itiraz süresi olacak. İtirazın incelenmesi ve kesin liste ilanı için 5 gün tanınacak. Bu süre 27-31 Mart tarihlerini kapsıyor. Bu süreç bitince kadroya geçenler ilan edilecek. 2 Nisan itibarıyla kadro işlemi tamamlanacak.