Taşınır rehin işlemlerinde yeni dönem

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yönetmeliklerinde yapılan değişiklikle KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınırın rehin edilebilmesinin önü açıldı.

Bakanlığın taşınır rehinine ilişkin üç farklı yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, rehine konu olabilecek taşınırlar için ayırt edici özellik aranması zorunluluğuna istisna getirildi. Böylelikle özellikle stok ve hammaddeler, genel tanımlama yapılması suretiyle rehine konu edilebilecek. KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınırın rehin edilebilmesine imkan sağlanacak.

Bir üretim sürecinde kullanılan taşınır varlığın rehin edilmesi halinde rehinin alacak üzerinde de devam etmesi sağlanacak. Bir hammadde üzerinde kurulan rehin, başkaca bir işleme gerek olmaksızın fatura üzerinde de kurulmuş sayılacak. KOBİ'ler arasında çek veya senet kullanımı yerine rehin tesisi kurma imkanı getirilecek.

Rehinli taşınırın gelecekte sağlayacağı faiz, sigorta gibi getirileri, taşınırın ürünleri ve ikamelerinin de başka bir işleme gerek kalmaksızın doğrudan rehin kapsamına girmesi sağlanacak. Böylelikle rehinli alacaklının sahip olduğu güvence kapsamı genişletilecek.

Dönen varlıklarda üçüncü kişilerin iyi niyetinin korunması sağlanacak.

Rehinin kaldırılmasında 3 iş günü olan süre Türk hukukuna tabi rehinli alacaklılar için 15 iş gününe, yabancı hukuka tabi rehinli alacaklılar için 30 iş gününe çıkarıldı.