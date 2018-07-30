Taşınmak yüzde 15 zamlı

EN FAZLA İSTANBUL'DA

Ev taşımak zor iş, ancak indirimlerle emlak piyasasının hareketlenmesi ve sıcakların iyice bastırması taşınmaları da canlandırdı. Türkiye’de en fazla taşınmanın ise 15 milyon nüfuslu mega şehir İstanbul’da yaşandığı belirlendi. Hizmet platformu Armut’un evden eve alanda özelleşmiş girişimi ‘Rahat Taşın’ın analizleri, çarpıcı sonuçları ortaya koydu.

TERCİH AVRUPA YAKASI

1 Ekim 2016 - 30 Eylül 2017 arasında gerçekleşen 151 bin 79 taşınma analiziyle oluşturulan rapora göre, İstanbul’da taşınma hareketliliğinin yüzde 60’ı Avrupa Yakası’nda. İstanbul halkının sadece yüzde 16’sı yaka değiştirmeyi tercih ediyor. İstanbullu taşınmada en fazla Kadıköy, Kağıthane ve Güngören bölgelerini tercih ediyor.

MALİYETLER ARTTI

Evden eve taşınma hareketliliğinin fiyatlara da yansıdığı belirlendi. Şehiriçi taşınma Temmuz’da ortalama yüzde 15 arttı. İzmir yüzde 20’lik oranla başı çekerken, İzmir’i yüzde 16’lık artışla İstanbul izledi. Ankara da bu oran yüzde 4 oldu. Şehir değiştiren İstanbul halkı ise en fazla İzmir’i tercih etti. Ankaralılar’ın yüzde 16’sı İstanbul, yüzde 9’u da İzmir’i seçti.

EĞİTİM VE İŞ İÇİN

Türkiye genelinde taşınma fiyatlarının en uygun olduğu ayın Aralık olduğu belirlenen rapora göre, bunu Şubat ve Mart ayları takip etti. En çok taşınma gerçekleşen gün Cumartesi olurken, yine en çok Temmuz, Haziran ve Ağustos aylarında vatandaşın taşındığı görüldü. En fazla İstanbul’a göç veren iller, eğitim ve iş nedeniyle Ankara ve İzmir olarak öne çıktı.

EN UCUZ ANKARA'DA

İstanbul’da 1+1 eve taşınmanın ortalama maliyeti 844 lirayı buldu. Ankara’da 836 lira, İzmir’de ise 816 lira oldu. 2+1 eve taşınmanın maliyeti İstanbul’da ortalama 1122 lira, Ankara’da 1072 lira ve İzmir’de 920 lira. İstanbul’da 3+1 ev taşıma maliyeti 1484 lira, Ankara’da 1147 lira ve İzmir’de 1102 liraya çıktı. İstanbullu’nun yüzde 40’ı 2+1, yüzde 30’u 3+1, yüzde 20’si 1+1 eve taşındı.