Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde kurulan Belediyespor Kulübü'nde güreşe başlayan kız sporcular, üst üste iki yıl Türkiye derecesi yaparak milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Kumalar Dağı eteğinde yer alan beldede kurulan spor kulübü bünyesinde önce futbol, ardından ise güreş takımı oluşturuldu. Bir süre sonra kız futbol takımının da aktif hale geldiği beldede kızların spora bakış açısı değişti.

Erkek güreşçilerin kazandığı başarılardan etkilenen kız öğrenciler, güreş sporuna da ilgi göstermeye başladı.

İlk zamanlar çekingen davranan ve çocuklarını spora göndermek istemeyen aileler, güreşte ilk yılda gelen takım halindeki Türkiye ikinciliği üzerine fikrini değiştirdi.

Geçen yıl 14-15 Yaş Minikler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Meryem Sancak birinci, Sevilay Bakar ve Ceren Müjde ikinci, Sultan Gün ve Sultan Yılmaz üçüncü olurken, takım halinde ikincilik elde edildi. Kulüp, bu yıl Eda Nur Ersoy'un birinci, Sevilay Bakar ve Nisa Cengiz'in üçüncü, Ceren Müjde ve Meryem Sancak'ın beşinci olduğu şampiyonada, takım halinde üçüncülüğü elde etti.

Yaklaşık 4 yıl önce kurulan kız güreş takımının son 2 yılda elde ettiği başarı, milli takım yetkililerinin de dikkatini çekti. Belediyespor şimdi güreşte milli takım sporcuları yetiştiriyor.

BELEDİYE BAŞKANI ÖNER: SPOR İÇİN ORTAM HAZIRLADIK

Taşoluk Belediye Başkanı Murat Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora çok önem verdiklerini ve göreve geldikleri günden bu yana sportif etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocukların daha iyi yetişmeleri, sportif, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak topluma kazandırılmaları için çalıştıklarını dile getiren Öner, şöyle konuştu:

"Okuldan kaçan çocuklar değil, okula kaçan çocuklar yetiştirmek için okul bahçelerimizi sportif ve kültürel açıdan zenginleştirerek, spor için ortam hazırladık. Kız ve erkek futbol takımının yanında yine öğrencilerimizin hevesiyle kız güreş takımı kuruldu. Takımımız çalışmalarına 2014 yılında başladı ve şu anda 20 sporcumuz var. Geçen yıl takım halinde Türkiye ikincisi, bu yıl da Türkiye üçüncüsü oldular. Üç sporcumuz milli takıma çağrıldı. Bir sporcumuz da gelecek ay Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na davet edildi. Biz kızlarımıza, ilçemizdeki Kumalar Dağı'ndan dolayı 'Kumalar'ın Sultanları' diyoruz. Okulda derslerimizdeki başarımızı, sosyal ve sportif alanlara da yaymak istiyoruz."

Öner, ailelerin de zamanla çocuklarını güreşe yönlendirmeye başladığını, bu desteğin başarıyı getirdiğini vurguladı.

ANTRENÖR YAĞCI: OLİMPİYATLARDA YARIŞACAK SPORCULAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Güreş antrenörü Yakup Yağcı ise kulüp bünyesindeki erkek güreş takımının başarılarını gören kızların da güreş yapmayı istemesi üzerine güreş takımı kurduklarını belirtti.

Takımın çalışmalarını 4 yıldır başarılı şekilde sürdürdüğünü anlatan Yağcı, şöyle devam etti:

"İlk yıl iki Türkiye derecesi elde edildi. Bu başarının devamı geldi. Geçen yıl takım halinde Türkiye ikincisi, bu yıl da Türkiye üçüncüsü olmayı başardık. Üç sporcumuz milli takıma seçildi. Macaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcumuz Eda'nın Türkiye'ye madalya ile döneceğine inanıyoruz. Olimpiyatlarda yarışacak sporcular yetiştirmek istiyoruz."