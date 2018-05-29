Taşyapı’dan Sinan Çetin’e haciz

Tarafların karşı karşıya gelmesine neden olan süreç ise 6 yıl öncesine dayanıyor. Taşyapı için çekilmesi gereken 2 reklam filmi için Plato Film’e 6 yıl önce 200 bin dolar ödendi. Ancak filmler zamanında teslim edilmeyince Taşyapı paranın iadesini istedi. Konuya ilişkin ulaştığımız Plato Film’in avukatı ise herhangi bir açıklama yapmadı. Taşyapı, Plato Film’in banka hesabına 2 reklam filmi için 17 Temmuz 2012 günü 200 bin dolar havale yaptı. Taşyapı’nın iddiasına göre, söz konusu filmler zamanında teslim edilmedi; yerine getirilmesi gereken işte gecikme yaşandı. Taşyapı tarafı önce sözleşmeden döndüklerini Plato Film’e bildirdi, daha sonra çekilen ihtarname ile yapılan 200 bin dolarlık ödemenin iadesi talep edildi.

ÖNCE İCRA TAKİBİ

Ancak bu süreçten olumlu bir sonuç çıkmayınca Taşyapı tarafı bu kez Plato Film’e karşı icra takibi başlattı. İstanbul 31. İcra Müdürlüğü nezdinde yapılan takip 2 yıl öncesine ait. Plato Film avukatları bu takibe itiraz etti. İtiraz sonucu icra takibi durdu. Taşyapı tarafı bu kez itirazın iptali için ticaret mahkemesinde dava açtı. Davalı konumda olan Plato Film adına yapılan savunmada ise özetle şunlar kaydedildi: “Dava haksız ve yasalara aykırı. Davanın reddine karar verilmesi gerekir. Taşyapı’yı 2 değil 5 film çekildi. Bunlardan bazıları kamu spotu şeklindeydi. Tüm çekilen filmler de zamanında teslim edildi. 5 film için yapılan harcama da 450 bin dolar. Plato Film olarak Taşyapı’dan 250 bin dolar daha alacaklıyız. Taşyapı tarafı, sözleşmeden hukuka aykırı bir biçimde döndü. Haksız davanın reddine karar verilsin.”

‘DOSYADA BELGE YOK’

Mahkeme, tarafların delil ve savunmalarını aldıktan sonra dosyayı bilirkişi gönderdi. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapor Taşyapı lehine çıktı. Raporda, Taşyapı tarafından gönderilen 200 bin dolara karşılık, çekilmesi gereken filmlerin şirkete teslim edildiğini dair bir belgenin bulunmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca, Plato Film’in 5 film için 450 bin dolar harcama yaptığı, dolayısı ile alacaklı konumda olduğunu destekleyen bir belgenin de dosyada mevcut olmadığı belirtildi. Raporda, Plato Film’in faizi ile birlikte 220 bin dolar ve yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödemesi gerektiği kaydedildi.

KLİMAYA HACİZ

Mahkeme kararını geçen 23 Mart günü yazdı. Kararda, Plato Film’in anaparanın yanı sıra faizi ile birlikte 220 bin 284 dolar ile 135 bin 651 TL’lik icra inkar tazminatını ödemesi kararı verdi. Kararda ayrıca 100 bin lirayı aşan dava masrafı da Plato Film’in üstüne bırakıldı. Bu karar sonra taraflar, ödeme konusunda, yeniden temasa geçti.

Yürütülen bu görüşmelerden de olumlu bir sonuç çıkmayınca bu kez alacağın tahsili için icra takibine geçildi. Haciz yazıları, Plato Film’in çalıştığı tüm şirketlere ve bankalara gönderildi. İcra Müdürlüğü kararı ile de şirketin Beyoğlu’nda bulunan merkezine gidildi. 9 Nisan 2018 tarihli haciz tutanağına göre; anılan adreste bulunan bir klima haczedildi. Tutanağa göre, Plato Film’in güncel borcu 1 milyon 337 bin 349 lira seviyesinde. (Hürriyet/Dinçer Gökçe)