Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nin Nizhnekamsk kentinden Dalaman’a ilk uçak seferinin yapılması nedeniyle Begishevo Havalimanında kutlama ve tören düzenlendi. Törene Tataristan Turizm Bakan yardımcısı Liana Saetova, Ulaştırma Bakan Yardımcısı Egorov Anfrey, Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin, Begishevo Havalimanı Müdürü Sergey Romantsou, Anex Tur Tataristan Müdürü Zaur Gadzhiev, YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç ve ilk seferde Dalaman’a uçacak yolcular katıldı. Tataristan’ın yöresel halk dansları ve müziklerinin sunulduğu törene Tatar basını yoğun ilgi gösterdi.Yolculara uçak kalkıncaya kadar çeşitli gösteri ve müzik dinletileri sunuldu.

Törende konuşan YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, Dalaman Havalimanının çok geniş bir bölgeye hitap ettiğine işaret ederek, "Havalimanımız bin 100 kilometrelik kıyı şeridine ve 4 büyük turistik destinasyona hitap ediyor. Havalimanımıza ağırlıklı olarak İngiltere ve Avrupa’dan 4 milyon yolcu geliyor. Rusya Federasyonu’nda yaptığımız Tanıtım çalışmalarımızda dostumuz kardeş ülkemiz Tataristan’da Özerk Cumhuriyet Başkanı Minnihanov himayelerinde bir dizi tanıtım faaliyeti yapmaya karar verdik. İlk olarak direk seferlere başladık. Hedefimiz bu sefer sayısını artırarak iki ülke arasındaki kültürel bağların yanı sıra ekonomik ilişkileri de güçlendirmek" dedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi ile Nizhnekamsk’in kardeş şehir olduğunu ve bu sürece katkıları nedeniyle her iki şehrin belediye başkanlarına teşekkür eden YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Güvenç, "Bölgede sadece turizm değil başka sosyal projeleri de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Öğrenci değişim programları bunlardan biri. Biz Nizhnekamsk şehrine uçak koymakla köprü oluşturma görevimizi yerine getirdik. Amacımız iki ülkenin kardeşliğini sonsuz kılmak" diye konuştu.









"YIL SONUNA KADAR 3 PROJE DAHA GERÇEKLEŞECEK"

2018 yılında hedefledikleri 4 projeden ilki olan uçak seferlerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve bu yıl için 3 projeyi daha hayata geçireceklerini belirten Nizhnekamsk Belediye Başkanı Aydar Metşin "Turizm dışında kültür alışverileri de planladık. Bunun dışında festivaller ve eğitim turları düzenleyeceğiz. İki ülke öğrencileri gidip gelecek. Bundan sonra da ekonomik iş birliklerimiz olacak. Birçok projelerimiz var çeşitli alanlarda ve bunlar gerçekçi planlar bu yıl hepsini gerçekleştirmek istiyoruz. Dalaman’a ilk uçak seferinin başlaması nedeniyle Cumhurbaşkanımız Rüstem Minnihanov ile Hamdi Güvenç beye çok teşekkür ediyorum. 1 milyon nüfusumuz var ve hedefimiz uzun vadede haftada 10 uçuşa ulaşmak" dedi.

Tataristan Turizm Bakan yardımcısı Liana Saetova ise Dalaman Havalimanına daha önceden sadece Kazan havalimanından haftada 3 gün uçuş yapıldığını belirterek, "Bu sayı Begishevo Havalimanından başlayan uçuşlarla 8 e çıktı. Hedefimiz Dalamana sadece Nijniy Kamsk’tan ilk aşamada hafta da 5 uçuş yapılması" ifadelerine yer verdi.

Anex Tur Tataristan Müdürü Zaur Gadzhiev ise Dalaman’a başlayan uçak seferinin kendilerini heyecanlandırdığını ve temennilerinin en kısa sürede Dalaman’a uçaş sayısını artırmak olduğunu vurguladı.

Yapılan konuşmalar kurdele kesiminin ardından, Tatar Halk Dansları ekipleri gösteriler sundu. Havaalanında tüm yolculara ikramlarda bulunulurken uçak kalkıncaya kadar konserler verildi.

Tataristan’dan devlet töreni ile uğurlanan uğurlanan ilk turist kafilesi Türkiye’ye indikleirnde Dalaman Havalimanı’nda da törenle karşılandı.

İHA