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Tatilde çocuklara ders çalışması için baskı yapmayın

18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili 19 Ocak’ta başlıyor. Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, ebeveynlere çocukları ile empati yapmalarını, başarılı bir karne ile gurur duydukları kadar, zayıf karnenin de sorumluluğunu paylaşmalarını önerdi. Liselere ve yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ise yarıyıl tatilinde ders çalışma düzenlerini bozmamaları gerektiğinin altını çizen Güçlü, bu süreçteki öğrenci velilerinin ilgili, anlayışlı ve destekleyici tavır sergilemelerinin motivasyonu artıracağını belirtti

Tatilde çocuklara ders çalışması için baskı yapmayın
2017-2018 eğitim öğretim döneminin ilk yarısı, 19 Ocak Cuma günü karnelerin verilmesi ile sona erecek. İkinci dönem ise 5 Şubat tarihinde ilk ders zilinin çalması ile başlayacak. Öğrencilerde büyük bir heyecan yaratan yarıyıl tatilinin nasıl değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili uzmanlar velilere dikkat edilmesi gereken öneriler paylaşıyor.

Çocuklarınızla birlikte zaman geçirin


Yarıyıl tatilinin çocukların dinlenmeleri, eğlenmeleri ve okula gittikleri dönemde vakit bulamadıkları etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için önemli bir zaman dilimi olduğunu belirten Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, “Veliler bu dönemde işlerini erteleyip çocuklarına daha çok vakit ayırmalı” diyerek sözlerine başladı.

Tatilde öğrencilere ödev vermeyeceklerini ancak çocukların okudukları sınıf düzeyine göre her gün düzenli olarak 1 saat kitap okumalarının kelime bilgilerini ve öğrenme becerilerini geliştireceğini belirten Güçlü, “Ailece kitap okuma saatleri düzenleyerek çocukların okudukları kitaplar üzerine sohbetler gerçekleştirmek onlara bu alışkanlığı daha kolay kazandıracaktır” dedi.

Tiyatro ve sinemaya gidin, doğa ile buluşun


Sinema, tiyatro ve müze gezilerine gitmek, ailece akraba ziyaretleri gerçekleştirmek çocukların sosyal ve duygusal gelişimine önemli katkılar sağlayacak; öğrenmeyi destekleyecek faaliyetler olacaktır. Mümkünse birlikte vakit geçirmekten hoşlandıkları arkadaşları ile buluşmalarını sağlamak onların isteklerini önemsediğinizi gösterecektir. Hava soğuk da olsa haftada birkaç gün açık havada geçireceğiniz zaman dilimleri çok önemli. Soğuk havada dışarıda gözlem yapması, doğa olaylarını, havayı ve çevreyi gözlemlemesi çevresel zekasının gelişimini de destekliyor.


LGS ve YKS için çalışma düzeni bozulmamalı


Liselere ve yükseköğretime giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin çalışma düzenlerini aynı şekilde devam ettirmeleri gerektiğini ifade eden Uğur Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü, “Özellikle lise öğrencileri tatilde daha çok arkadaşları ile vakit geçirmeyi tercih ediyor. Buna olanak sağlamak gerekir ancak dışarıda geçirilecek vakit konusunda belirlenmiş kuralların esnetilmemesine özen gösterilmeli.

Ortaöğretim ve lise son sınıf öğrencileri LGS ve YKS’ye hazırlandıkları için günün en az 3-4 saatini evde ders çalışmaya ayırmaları gerekiyor. Velilerin de sınava hazırlanan çocuklarını desteklemek için ilgili, anlayışlı ve destekleyici tavır sergilemeleri çocuklarını motive edecektir” dedi.


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