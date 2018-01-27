Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar

Adana’da 10 yıldır çalıştığı tatlı imalathanesinden 21 bin lira değerinde fıstık çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla salıverildi

27 Ocak 2018, Cumartesi 18:52
Tatlıcıdan 21 bin liralık fıstık çaldılar
Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki bir tatlı imalathanesinden yirmi beşer kilogramlık 7 çuval Antep fıstığı çalındı.

GÜVENLİK KAYITLARI İNCELENDİ


Bunun üzerine iş yeri sahibi Mukrima Altınok (43) durumu polise bildirdi. Adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.


Kayıtlar doğrultusunda hırsızlık iddiasıyla iş yerinin 10 yıllık çalışanı Ali B. (45) ve eşi İraz B. (42) gözaltına alındı.

'BOŞ ÇUVALLARI ALDIK' 


Sorgulamada çiftin, iş yerindeki boş çuvalları alıp ayrıldıklarını söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ali B. tutuklandı, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mukrima Altınok, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerinde uzun süredir fıstık kaybı olduğunu söyledi.


Sürekli fıstık kaybı yaşandığını ancak nasıl olduğuna anlam veremediklerini anlatan Altınok, "Son olarak, çalışanımızın iş yerine eşiyle gelerek 7 çuval fıstığı götürdüğünü gördük. Bizi çok fazla zarara uğrattı. Bunun bedelini ödemeli. Şimdiye kadar 800 bin liranın üzerinde zararımız var." dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA


İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, Ali B. ve eşi İraz B. hafif ticari araçla imalathaneye gelmesi yer alıyor. Kayıtlara göre, depoya yönelen Ali B, taşımakta güçlük çektiği çuvalları aracının bagajına yüklüyor. Çalışanlardan biri, iş yerine geldiği sırada Ali B. ile karşılaşıyor ve konuşuyorlar. Daha sonra evli çift, araçlarına yükledikleri çuvallarla iş yerinden ayrılıyor.




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