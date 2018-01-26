Tavanı delip bankayı soyan hırsızlar yakalandı

450 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ



ALARM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN 35 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

YİNE BANKA SOYMAK İSTERKEN YAKALANMIŞLARDI

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GİRMİŞLER

Gizem Yetil

’ne başvuran bir bankanın yetkilileri, Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki şubeye 8 Ocak sabahı geldiklerinde sistem odasının kapısını açamadıklarını, çilingir yardımıyla açtırdıklarında sistem odasının tavanının delinmiş, ATM makinesinin bulunduğu odanın güvenlik kamera kablolarının da kesilmiş olduğunu gördüler. ATM makinesindeki 362 bin liranın da çalındığını fark ettiler.Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, banka şubesi ile çevresindeki iş yerlerine ait 450 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, 5 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde 3 kişinin banka şubesinin yanındaki sokağa bir aracı park edip ayrıldıklarını, aynı kişilerin 7 Ocak günü gece saatlerinde aynı araca binerek uzaklaştıkları tespit edildi.Bankanın alarm sisteminin devreye girmemesinden şüphelenen polisler, banka şubesi ve alarm şirketinde çalışan 35 kişinin ifadesine başvurdu. Delillerin incelenmesi ve ifadelerin ardından, şüphelilerin, bankanın iletişim hattını zarar verip alarmı devre dışı bıraktıkları belirlendi.Güvenlik kamerası kayıtlarında da 3 şüphelinin teknik eleman kıyafetleri giymiş halde alarm şirketi ile banka arasındaki iletişim hattına zarar verdiği görüntüler tespit edildi. Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında da benzer yöntemle bir bankayı soymak isterken suç üstü yakalandıklarını belirledi. Polisin operasyonunda, zanlılardan Mehmet O. (38) ile kardeşi Mustafa O. (36) olaydan sonra kaçtıkları Bursa’da, Muammer A. (25) ise Şişli’deki adresinde yakalandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, bir iş merkezinin giriş katındaki banka şubesinin alarm sistemini olaydan 2 gün önce devre dışı bıraktıklarını, iş merkezinin havalandırma boşluğundan girip banka şubesinin sistem odasının tavanını keski ve çekiçle deldiklerini, 362 bin lirayı alıp kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet O. (38) Mustafa O. (36) ve Muammer A. (25) adliyeye sevk edildi.