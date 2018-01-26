Tavanı delip bankayı soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bahçelievler’de bir banka şubesinin alarm sistemini devre dışı bırakan 3 kişi, 2 gün sonra tavanı delip girerek 362 bin lira çaldı. Polis ekiplerinin operasyonunda, 2’si kardeş 3 kişi gözaltına alındı        
 

Tavanı delip bankayı soyan hırsızlar yakalandı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvuran bir bankanın yetkilileri,  Yenibosna Merkez Mahallesi’ndeki şubeye 8 Ocak sabahı geldiklerinde sistem odasının kapısını açamadıklarını, çilingir yardımıyla açtırdıklarında sistem odasının tavanının delinmiş, ATM makinesinin bulunduğu odanın güvenlik kamera kablolarının da kesilmiş olduğunu gördüler. ATM makinesindeki 362 bin liranın da çalındığını fark ettiler.
 

450 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ


Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, banka şubesi ile çevresindeki iş yerlerine ait 450 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, 5 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde 3 kişinin banka şubesinin yanındaki sokağa bir aracı park edip ayrıldıklarını, aynı kişilerin 7 Ocak günü gece saatlerinde aynı araca binerek uzaklaştıkları tespit edildi.    


ALARM ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN 35 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI


Bankanın alarm sisteminin devreye girmemesinden şüphelenen polisler, banka şubesi ve alarm şirketinde çalışan 35 kişinin ifadesine başvurdu.  Delillerin incelenmesi ve ifadelerin ardından, şüphelilerin, bankanın iletişim hattını zarar verip alarmı devre dışı bıraktıkları belirlendi.

YİNE BANKA SOYMAK İSTERKEN YAKALANMIŞLARDI


Güvenlik kamerası kayıtlarında da 3 şüphelinin teknik eleman kıyafetleri giymiş halde alarm şirketi  ile banka arasındaki iletişim hattına zarar verdiği görüntüler tespit edildi.  Polis ekipleri, kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, 2015 yılında da benzer yöntemle bir bankayı soymak isterken suç üstü yakalandıklarını belirledi.  Polisin operasyonunda, zanlılardan Mehmet O. (38) ile kardeşi Mustafa O. (36)  olaydan sonra kaçtıkları Bursa’da, Muammer A. (25) ise Şişli’deki adresinde yakalandı.          
 

HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDAN GİRMİŞLER


İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerin, bir iş  merkezinin giriş katındaki banka şubesinin alarm sistemini olaydan 2 gün önce  devre dışı bıraktıklarını, iş merkezinin havalandırma boşluğundan girip banka  şubesinin sistem odasının tavanını keski ve çekiçle deldiklerini, 362 bin lirayı alıp kaçtıklarını anlattıkları öğrenildi.  Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet O. (38) Mustafa O.  (36) ve Muammer A. (25) adliyeye sevk edildi.  

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadın serbest bırakıldı

Hastanenin tuvaletinde doğum yapan kadın serbest bırakıldı
Sentetik uyuşturucu hastanelik etti

Sentetik uyuşturucu hastanelik etti
Babasına bombalı paket yollayan zanlı, kutuyu suçladı!

Babasına bombalı paket yollayan zanlı, kutuyu suçladı!
Hatay'da gizli ilişki cinayeti! (Eşi ve yeğeni gözaltında)

Hatay'da gizli ilişki cinayeti! (Eşi ve yeğeni gözaltında)
Eskişehir’de bir genç bir kediyi zehirledi diğerini de çamaşır makinesine attı

Eskişehir’de bir genç bir kediyi zehirledi diğerini de çamaşır makinesine attı
Güney Kore’de hastanede yangın: 41 ölü, 77 yaralı

Güney Kore’de hastanede yangın: 41 ölü, 77 yaralı
Köpeği sürükleyerek öldüren öğretmen açığa alındı

Köpeği sürükleyerek öldüren öğretmen açığa alındı
Alkollü sürücüyü böyle durdurdu.

Alkollü sürücüyü böyle durdurdu.
Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çalan hırsız kamerada

Güpegündüz iş yerinden bilgisayar çalan hırsız kamerada
Ankara’da mobilya atölyesinde yangın

Ankara’da mobilya atölyesinde yangın
Hırsız, çaldığı bilgisayarı 20 dakika sonra geri getirip gözden kayboldu

Hırsız, çaldığı bilgisayarı 20 dakika sonra geri getirip gözden kayboldu