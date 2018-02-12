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Tavşan Peter" filmindeki alerji sahnesine tepki

İngiliz yazar Beatrix Potter'ın "Tavşan Peter'in Masalları" kitabından beyaz perdeye uyarlanan "Tavşan Peter" adlı film, alerji sahnesi nedeniyle eleştiriliyor

12 Şubat 2018, Pazartesi 10:30
Tavşan Peter
Sosyal medya kullanıcıları, Tavşan Peter'ın "düşmanı" McGregor'a alerjisi olduğunu bildiği halde böğürtlenle saldırdığı sahnede gıda alerjisiyle "dalga geçildiğini" savunarak filmi boykot çağrısı yaptı.

Filme gıda alerjisiyle mücadele eden birçok dernekten de tepki mesajı geldi.

Gıda Alerjisi Olan Çocuklara Yardım Kurumunun sosyal medya hesabından yayımlanan açıklamada, "Gıda alerjisine yönelik şakalar camiamızı yaralamıştır." ifadelerine yer verildi.

Tepkilerin ardından filmin yapımcıları ve dağıtım firması Sony Picture özür mesajı yayımladı.

"Gıda alerjisini hafife almamalıydık." ifadelerine yer verilen özür mesajında yapımcılar, "Bu konuda daha fazla bilinçli ve hassas olmadığımızdan dolayı üzgünüz ve özür dileriz." ifadelerini kullandı.

ABD'de geçen hafta vizyona giren "Tavşan Peter" filmi, haylaz ve komik tavşan Peter ile sevimli hayvan arkadaşlarının başından geçen olayları konu alıyor.

AA


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