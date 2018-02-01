Tavşanı dakikalarca suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir apartmanda doğal gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanırken, tavşanı telef olan apartman sakini, gözyaşları içinde suni teneffüs yaparak tavşanını hayata döndürmeye çalıştı

Tavşanı dakikalarca suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştı
Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

DOĞAL GAZ PATLAMASI OLDU


Apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle apartmandan bir anda alevler yükseldi. Evde bulunan Mikail Şentürk ve alt kattaki dairede bulunan Kadriye Gökmen (30) yaralandı.

4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI


Patlamada yaralanan Mikail Şentürk, kendisini 4. katın camından aşağı attı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz firmasına bağlık ekipler ve tedbir amaçlı AFAD ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Şentürk’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TAVŞANA SUNİ TENEFFÜS YAPTI


Öte yandan, patlamada alt dairelerden birinde beslenen bir tavşan da telef oldu.

İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdükten sonra, İran uyruklu hemşireye ait olan ve patlamada telef olan tavşanı dışarıya çıkardı.

Bunun üzerine önce eşine sarılan İran uyruklu hemşire, tavşanının telef olduğunu öğrenince, gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra tavşanı kucağına alan hemşire, dakikalarca gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı.

Tavşanı telef olan hemşirenin kocası ise, eşinin tavşana çocuğu gibi baktığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, olay yerine inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

10'a yakın araca zarar veren genç aranıyor

10'a yakın araca zarar veren genç aranıyor
Alkollü genç kız falezlere tırmandı

Alkollü genç kız falezlere tırmandı
Kuyumcuyu 8 yerinden bıçaklayıp 20 bin dolarını gasp ettiler

Kuyumcuyu 8 yerinden bıçaklayıp 20 bin dolarını gasp ettiler
Kadıköy'deki Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 7 tutuklama

Kadıköy'deki Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 7 tutuklama
Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Sivas'ta Afgan uyruklu bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Cezaevi müdürünü şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet cezası

Cezaevi müdürünü şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet cezası
Milas'ta 5 gündür kayıp engelli genç, her yerde aranıyor

Milas'ta 5 gündür kayıp engelli genç, her yerde aranıyor
Kars'ta kız kardeşini öldüren adam tutuklandı

Kars'ta kız kardeşini öldüren adam tutuklandı
Ordu'da bir kişi yeğenini bıçakla yaralayıp oğlunu öldürdü

Ordu'da bir kişi yeğenini bıçakla yaralayıp oğlunu öldürdü
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı
Öz kızını tacizden yargılanıyordu! Adliye önünde hareketli dakikalar

Öz kızını tacizden yargılanıyordu! Adliye önünde hareketli dakikalar