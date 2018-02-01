Tavşanı dakikalarca suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştı

DOĞAL GAZ PATLAMASI OLDU

4'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

TAVŞANA SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Mine Bozkurt

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi 5020 Sokak üzerinde bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.Apart olarak kullanıldığı öğrenilen evde doğal gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.Patlama nedeniyle apartmandan bir anda alevler yükseldi. Evde bulunan Mikail Şentürk ve alt kattaki dairede bulunan Kadriye Gökmen (30) yaralandı.Patlamada yaralanan Mikail Şentürk, kendisini 4. katın camından aşağı attı.Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, doğal gaz firmasına bağlık ekipler ve tedbir amaçlıekipleri sevk edildi.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, itfaiye tarafından kurtarılan yaralıları hastanelere kaldırdı.Yaralılardan Şentürk’ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, patlamada alt dairelerden birinde beslenen bir tavşan da telef oldu.İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdükten sonra, İran uyruklu hemşireye ait olan ve patlamada telef olan tavşanı dışarıya çıkardı.Bunun üzerine önce eşine sarılan İran uyruklu hemşire, tavşanının telef olduğunu öğrenince, gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra tavşanı kucağına alan hemşire, dakikalarca gözyaşları içinde suni teneffüs yaptı.Tavşanı telef olan hemşirenin kocası ise, eşinin tavşana çocuğu gibi baktığını ve çok üzüldüğünü söyledi. Kontrol altına alınan yangınla ilgili itfaiye ekipleri, olay yerine inceleme yaptı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.