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Tavuk yerken boğazına saplanan kemik hastanelik etti

Antalya'da oturan 62 yaşındaki Kazım Karakoyunlu yediği tavuğun kemiği boğazına saplanınca hastanelik oldu. Talihsiz adamın boğazındaki kemik, endoskopik cerrahi yöntemiyle çıkarıldı

01 Şubat 2018, Perşembe 11:15
Tavuk yerken boğazına saplanan kemik hastanelik etti
Antalya'da yaşayan Kazım K. (62) göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından müdahale edilen hastanın yemek borusundan endoskopik yöntemle yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası çıkartıldı.

'ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ'

Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Sadık Bingül, "Operasyon sonrası hastamızın genel durumu iyi. Kemik parçasının yemek borusuna verdiği zararı görmek, genel durmunu gözlem altında tutmak amacıyla hastamızın tedavisi bir süre yoğun bakım servisinde sürdü. Bu tür vakalarda erken müdahale çok önemli" dedi.
 


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