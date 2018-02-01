Tavuk yerken boğazına saplanan kemik hastanelik etti

'ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ'

Senim Tanay

Antalya'da yaşayan Kazım K. (62) göğüs ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde yemek borusunda yabancı bir cisim olduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sadık Bingül tarafından müdahale edilen hastanın yemek borusundan endoskopik yöntemle yaklaşık 2 santimetre uzunluğunda kemik parçası çıkartıldı.Operasyonu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Sadık Bingül,dedi.