Esnaf İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Tavukların verimi müzikle arttı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 600 tavuk ile yumurta üretimi yapan Hediye Yaka, tesiste tavuklarına müzik dinleterek yumurta verimini arttırdı

Tavukların verimi müzikle arttı
Tesisinde kanatlı gezen tavuk projesiyle doğal ve organik bir şekilde yumurta üretimi yapan genç üretici müziği de kullanarak üretimde farklılık oluşturdu. Tavukları stresten uzak tutmak için müzik dinletmeye başladığını kaydeden Yaka, böylece yumurta verimini de arttırdığını dile getirdi. Hediye Yaka, daha çok aralarında klasik müzik ve Ankara havaları da olan eserleri tercih ettiğini belirtti.

Sabah ve öğle saatlerinde müziği açtığını ifade eden Yaka, yüzde 30'lara varan verim artışı gördüğünü aktardı. İnternetten yaptığı bir araştırma ile böyle bir uygulama ile tanıştığını ifade eden Yaka, "Canları sıkılmasın diye müzik açıyorum. İnternette araştırdığımda gördüm ki psikolojileri açısından yararlı oluyor. Müziğin çalmasıyla tüneklerde daha sakin duruyorlar. İnsanlar müzik sesini duyduklarında nasıl sessizleşirse tavuklar da öyle sakinleşiyor" dedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

BİM'den uygun fiyatlı fiyat/performans canavarı: Xiaomi Redmi 5 Plus

BİM'den uygun fiyatlı fiyat/performans canavarı: Xiaomi Redmi 5 Plus
Türk kirazı Çin'e 'uçmaya' hazırlanıyor

Türk kirazı Çin'e 'uçmaya' hazırlanıyor
Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım

Yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ta geri sayım
Tapulardaki kadın erkek oranları belli oldu

Tapulardaki kadın erkek oranları belli oldu
ABD şirketi McDermott'a Katar'dan doğalgaz ihalesi

ABD şirketi McDermott'a Katar'dan doğalgaz ihalesi
Otomotiv ihracatı 27 aydır rekora koşuyor

Otomotiv ihracatı 27 aydır rekora koşuyor
Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu

Ferrari'nin yeni modeli Türkiye'de satışa sunuldu
Milyonerlere ilk çeyrekte 7 bin kişi eklendi

Milyonerlere ilk çeyrekte 7 bin kişi eklendi
Emeklilere verilen promosyon tutarı 600 liraya kadar yükseldi

Emeklilere verilen promosyon tutarı 600 liraya kadar yükseldi
Yerli otomobilde şirket kurulumu 11 Mayıs’ta

Yerli otomobilde şirket kurulumu 11 Mayıs’ta
Yargıtay’dan işverene: İşçinin çekmecesi aranamaz

Yargıtay’dan işverene: İşçinin çekmecesi aranamaz