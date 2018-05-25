Tayfun Duygulu: Kayahan bana bıçak çekti

90’lı yılların ünlü popçularından Tayfun Duygulu katıldığı bir radyo programında, olayın kendi imzasını taşıyan, Kerim Tekin’in okuduğu ‘Kar Beyazdır Ölüm’ şarkısı yüzünden yaşandığını açıkladı.

Şarkıyı aslında Nilüfer için yazdığını söyleyen Duygulu, şunları söyledi: ‘‘Kayahan abiyi öncelikle saygı ile anıyorum. Şarkıyı ben başta Nilüfer için yazdım. Bu durumu da sonrasında Kayahan öğrendi ve aramızda ufak çaplı bir tartışma geçti. Tabii benim biraz hatam vardı. Tartışma esnasında onu itmiştim. Sonra birden 20 santim boyunda bir bıçak buldu ve bıçağı bana çekti. Sonra araya birileri girdi olay yatıştı.”

KAYAHAN'IN SIRTINDAN ADINI HATIRLATMA ÇABASI MI?

Milliyet yazarı Özay Şendir, Tayfun Duygulu'nun eski kayınpederi Kayahan ile ilgili açıklamasını köşesinde eleştirdi.

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Eski damadı Tayfun Duygulu, geçmişte bir zamanlarda, bir şarkı tartışması sırasında, Kayahan’ın kendisine bıçak çektiğini anlatmış.

Anlatmış dediğime bakmayın, yaptığı bu ama doğru fiil iddia etmiş olmalı.

Kayahan aramızdan ayrılalı yıllar oldu, kendini savunması ya da olayı yalanması mümkün değil.

Peki Duygulu bunca zaman sonra neden bu olayı anlattı sizce?

İçinde yara kaldığı, haksızlığa uğradığını düşündüğü için mi yoksa yıllar sonra Kayahan’ın sırtından adını hatırlatma çabası mı bu?

Piyasada bu tarz adam ve kadınlardan

o kadar çok var ki, insanın midesi kaldırmıyor bir yerden sonra bu ucuz çabayı.

“Peki niye yazdın?” diyeceksiniz, yazdım zira aptal olmadığımızı, kafalarının ardından geçen gündeme gelmek için her yol mubah felsefesini anlamadığımızı bilmelerini istedim.