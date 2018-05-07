Tayfun Korkut mucizesi

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK

Erdinç Şahin

da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftanın başında takımın başına’u getirdi.Kırmızı-Beyazlılar, 44 yaşındaki çalıştırıcının gelişi ile birlikte adeta çağ atladı. Korkutla beraber 13 haftada 38 puan toplayan Panzerler, sadece ligin dibinden uzaklaşmakla kalmadı, son haftayaiddiası ile girdi.Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebilmek adına ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih’e konuk olacak. Eğer Kırmızı-Beyazlılar, burada zoru başarıp Bavyera ekibini yenerse, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip puan kaybederse, Stuttgart, Kupa 2’nin elemelerine katılma hakkı elde edecek.Tayfun Korkut’un takıma gelmesiyle birlikte büyük çıkış yakalayan Stuttgart, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 kez yenildi.14.Stuttgart 20 puan15.Mainz 20 puan16.W.Bremen 17 puan6.Leipzig 50 puan7.Frankfurt 49 puan8.Stuttgart 48 puan