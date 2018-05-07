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Tayfun Korkut mucizesi

Bundesliga’nın 20.haftasında Stuttgart’ın başına geçen Tayfun Korkut,küme düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alan Alman ekibini şaha kaldırdı. Korkut’un öğrencileri, ligin son haftasındaki sonuçlara göre UEFA Avrupa Ligi biletini kapabilir.

Tayfun Korkut mucizesi
Almanya Bundesliga’da 20. hafta itibariyle ligin 14. sırasında yer alan ve 20 puan ile küme düşme hattından yalnızca 3 puan uzak olan Stuttgart, 21. haftanın başında takımın başına Türk teknik adam Tayfun Korkut’u getirdi.

Kırmızı-Beyazlılar, 44 yaşındaki çalıştırıcının gelişi ile birlikte adeta çağ atladı. Korkutla beraber 13 haftada 38 puan toplayan Panzerler, sadece ligin dibinden uzaklaşmakla kalmadı, son haftaya UEFA Avrupa Ligi iddiası ile girdi.
 

RAKİPLERİNİ BEKLEYECEK


Tayfun Korkut yönetiminde 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan Stuttgart, UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edebilmek adına ligin son haftasında şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih’e konuk olacak. Eğer Kırmızı-Beyazlılar, burada zoru başarıp Bavyera ekibini yenerse, RB Leipzig ve Eintracht Frankfurt’un oynayacağı maçların sonuçlarını bekleyecek. Eğer bu iki ekip puan kaybederse, Stuttgart, Kupa 2’nin elemelerine katılma hakkı elde edecek.

Tayfun Korkut’un takıma gelmesiyle birlikte büyük çıkış yakalayan Stuttgart, 44 yaşındaki teknik adam yönetiminde sadece 1 kez yenildi.

Korkut’tan önce Stuttgart
14.Stuttgart 20 puan
15.Mainz 20 puan
16.W.Bremen 17 puan

Korkut’tan sonra Stuttgart
6.Leipzig  50 puan
7.Frankfurt 49 puan
8.Stuttgart 48 puan


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