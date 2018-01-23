Tayland'da bir din adamı ölümünden iki ay sonra gülümsedi

Tayland'da Budist keşiş Luang Phor Pian'ın mezarı ölümünden iki ay sonra açıldığında ünlü din adamının 'görüntüsü' gülümsemeye benzetildi

23 Ocak 2018, Salı 17:26
Tayland'da bir din adamı ölümünden iki ay sonra gülümsedi
Ülkesinde saygın bir keşiş olan Luang Phor Pian, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir hastanede yaşam savaşı verdikten sonra geçtiğimiz yıl 16 Kasım'da 92 yaşındayken hayatını kaybetti.

Aslen Kamboçya kökenli olan Pian, yaşamının büyük bölümünü, ölümünden sonra cesedin geri gönderildiği Tayland'ın orta bölgesindeki Lopburi şehrinde iyi bilinen bir Budist gurusu olarak geçirdi.


SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU


Bu hafta Pian'ın tabutunu açanlar, gördükleri manzara karşısında büyük bir şok yaşadı.

Çünkü çok sayıda kişi Pian'ın görüntüsünü görünce, ünlü din adamının gülümsediği izlenimine kapıldı...



Müritleri de bu anları fotoğraflarlayıp sosyal medyada paylaştılar. Olay kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.


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