Tayland’da bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı

Tayland’
ın güneyinde, Malezya
’ya komşu Yala
şehrinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
Internal Security Operations Command (ISOC) yetkilisi Eakapong Rattanachai’nin yaptığı açıklamada, Yala’da bir pazar yerinde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığını söyledi.
Eakapong, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Tayland’ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindeki Narathiwat
, Pattani
ve Yala
bölgeleriyle Songkhla
’nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980’lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004’te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004’ten bu yana 6 Bin Malay Muslüman hayatını kaybetti.
Nazlı Erdol