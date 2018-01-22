Tayland’da bombalı saldırı: 3 ölü, 22 yaralı

Nazlı Erdol

ın güneyinde,’ya komşuşehrinde bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.Internal Security Operations Command (ISOC) yetkilisi Eakapong Rattanachai’nin yaptığı açıklamada, Yala’da bir pazar yerinde motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 22 kişinin yaralandığını söyledi.Eakapong, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.Tayland’ın Müslümanların çoğunlukta olduğu güneyindekivebölgeleriyle’nın Malayca konuşulan beş yöresinde ilk kez 1980’lerin sonunda ortaya çıkan direniş hareketi 2004’te yeniden alevlenmişti. Bu bölgelerdeki şiddet olaylarında 2004’ten bu yana 6 Bin Malay Muslüman hayatını kaybetti.