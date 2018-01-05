Tayland'da lazerle penis beyazlatma modası

'Ne için yapılıyor?'

'Penis beyazlatmak gereksiz bir işlem'

Nazlı Erdol

Deri beyazlatma, koyu derinin sıklıkla güneş ışığı altında çalışmayla, dolayısıyla yoksullukla ilişkilendirildiğiülkelerinde yeni bir şey değil. Ancak, bir kliniğin penis beyazlatma işlemini çektiği video internette paylaşılınca viral oldu.İşlemi yaptıran bir kişi BBC Tayland Servisi'ne yaptığı açıklamada "Mayo giyerken kendime fazla güvenmek istedim" dedi.30 yaşındaki hasta, ilk seansının iki ay önce yapıldığını ve renkte kesin bir değişim gözlemlediğini söyledi.Tedaviyi yapan kliniğin'a koyduğu ve iki günde 19 binden fazla kez paylaşılan videoda derideki melanini yıkmak için lazer kullanıldığı anlatılıyor. Videoda tedavinin yapıldığı odadan, tedavi öncesinden ve sonrasından fotoğraflar yer alıyor.Yorumlarda bazıları şaşkınlığını ifade edip "Ne için?" diye sorarken "El feneri olarak kullanılabilir. Bırakın ışıldasın!" diyen de var.tedavisini yapannin Pazarlama Müdürühizmetini de 4 ay önce başlattıklarını belirtti.Popol Tansakul, "Hastalar penis beyazlatmayı da sormaya başladı. Bir ay sonra bunu da yapmaya başladık" dedi. Tansakul 5 seansta yapılan tedavinin ücretinin ise 650 ABD Doları (yaklaşık 2 bin 500 Türk Lirası) olduğunu söyledi.Tansakul, klinikşlemi için ayda 25 ila 30 hastanın geldiğini söylüyor. Bazı hastalarının isevegibi çevre ülkelerden geldiğini ifade ediyorlar.Popol, "İşlem, cinsel organlarına çok iyi bakanerkekler ve travestiler arasında popüler. Her yanları iyi gözüksün istiyorlar" dedi.Halk Sağlığı Bakanlığı ise,ya gösterilen bu ani ilgi üzerine harekete geçti. Bakanlık, ağrı, enfeksiyon, yara izi ve hatta üreme sistemi ve cinsel hayat üzerindeki olası yan etkiler konusunda bir uyarı yayımladı.Uyarıda "Lazerle penis beyazlatmak gereksiz bir işlem, para israfı ve yararından çok zararı olabilecek bir şey" denildi.Deri beyazlatmak son yıllarda Güneydoğu Asya ülkelerinde çok ilgi gören bir işlem.hastalarının yüzde 50'sinden fazlasının bu tedaviler için kendilerine geldiğini söylüyor.Bunun nedeninin büyük ölçüde, açık renk bir deriye sahip olmanın tarlalarda çalışmamış olmak, dolayısıyla işçi sınıfına mensup olmamak gibi görüldüğü geleneksel anlayışın bir sonucu olduğu söyleniyor.