Tayvan’da bir deprem daha

Tayvan’ın doğusunda 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi

Tayvan’da bir deprem daha
Tayvan, bir önceki gün meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yine sallandı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerine göre, 5.7 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Tayvan’ın doğu kıyısında yer alan Hualian şehrinin 19 kilometre kuzeybatısı olarak kaydedildi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ


Dün gece Hualian kentini vuran 6.4 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmiş, 258 kişi yaralanmıştı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Hualien yönetimi acil operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre dün meydana gelen depremde 6 bina çöktü, 1 otel ve askeri hastane yan yattı, 2 köprü tahrip oldu.

(İHA)


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