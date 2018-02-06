Tayvan'da şiddetli deprem

Tayvan adasının doğu kıyısında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da şiddetli deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre, yerin 9,5 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Hualien kentinin 14 kilometre kuzeydoğusu olarak kaydedildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın ve yolların zarar gördüğü belirtiliyor.

BİNLERCE KİŞİ ÖLMÜŞTÜ


Deprem sırasında Hualien kentindeki büyük bir otelin yana yatması görüntülendi.

Ülkede 1999'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde 2 bin 300'dan fazla insan hayatını kaybetmişti.

AA


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