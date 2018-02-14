Tayvan'da trafik ışıklarındaki adamın artık sevgilisi var

Tayvan'ın güneyindeki trafik ışıklarındaki yeşil ve kırmızı adam Sevgililer Günü'nden önce kendine bir sevgili buldu

Tayvan'da trafik ışıklarındaki adamın artık sevgilisi var
Taiwan News'un haberine göre Pingtung bölgesindeki yeni trafik ışıkları dün bir törenle tanıtıldı. İlk olarak 40 adet trafik ışığı yenileriyle değiştirildi. Yeni ışıklarda kırmızı yanarken adam dizlerinin üzerine çökerek sevgilisine evlenme teklif ediyor. Yeşil ışık yanarken de çift el ele yürüyor.

Pingtung Polisi, yeni tasarımların Aralık ayında test edildiğini ve 18 yıldır kullanılan tasarımı "daha çekici kılmak için" 2018 yılında Pingtung genelinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Taiwan News'a konuşan Pingtung Belediye Başkanı Pen Men "Bu tasarım Pingtung'un aşk dolu bir yer olduğunu gösteriyor" dedi.



BBC Türkçe'nin aktardığına göre; yeni ışığın tasarımını yapan Çeng Da-vey yeni ışığın daha güvenli olacağını düşünüyor. Apple Daily sitesine konuşan Da-vey bu tasarımla daha fazla gencin dikkatini ışığa vermesini sağlamayı umduğunu söyledi.

Tayvan trafik ışıklarının tasarımını değiştiren tek ülke değil. Daha önce Hollanda'nın Utrecht kentindeki trafik ışıklarında yerel çizgi film karakteri tavşan Miffy yer almıştı.

Mart 2017'de ise Avustralya'nın Melbourne kentindeki trafik ışıklarının bir kısmı bilinç dışı toplumsal cinsiyet yanlılığına dikkat çekmek için kadın figürleriyle değiştirilmişti.


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