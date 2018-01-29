Tazminata da zam geldi!



MEMUR MAAŞINA ENDEKSLİ

Adem Özdoğan

Kıdem tazminatı, SSK'lı çalışanların güvencesi niteliğinde. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.Çalışana ödenecek tazminatın tavanı memur maaşlarına endeksli. Ocak'ta memur maaşı zamlandığı için bu tavanda yükseldi. Tazminat tavanı memur zammı ile, 4 bin 732 liradan 5 bin 2 liraya çıktı. 10 bin lira maaş da olsa kıdem 5 bin 2 lira olarak ödenecek. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir. Emekli olmak için işten çıkanlar kıdem tazminatı alır. Fazla mesai nedeniyle ayrılan işçi de kıdeme hak kazanır.