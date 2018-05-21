Türkiye Basketbol Federasyonu ve Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli ekibin Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşması nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

'FENERBAHÇE'Yİ KUTLARIZ'

Federasyonun internet sitesinde yer alan tebrik mesajında, 'Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinde Yakın Doğu Üniversitesi'ni 3-1 ile geçerek 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan ve kulüp tarihinde de 13. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe'nin teknik, idari ve oyuncu kadrosunu kutlarız.' ifadeleri kullanıldı.

POTANIN KRALİÇELERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Fenerbahçe Kulübünün mesajında ise, "Şampiyonluk yolunda takımımızın formasını başarıyla temsil eden potanın kraliçelerine, antrenörümüz Valerie Garnier'a, teknik heyetimize, şube yöneticilerimize, emeği geçen tüm çalışanlarımıza, takımımızı şampiyonluk yolunda hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkür ederiz." denildi.