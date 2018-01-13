TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop'tan Selahattin Demirtaş'a yanıt



"ANAYASAYA AYKIRI DEĞİL"

Serap Belovacıklı

'ın, "Dokunulmazlıklara ilişkin düzenlemenin usule aykırı yapıldığı ve bunu da Şentop'un Meclis kulislerinde itiraf ettiği" iddiasıyla ilgili, "Bana atfedilen bu değerlendirme külliyen yalandır. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını da başından beri hukuka uygun ve doğru buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş'ın, dün mahkemedeki savunmasında, "Dokunulmazlıklar geriye doğru kaldırıldı. Bize yönelik alelacele, uyduruk, rezil düzenleme yaptılar. Bunu da Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop Meclis kulislerinde itiraf etti: (Biz bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu biliyoruz ama Genel Başkan istedi, biz de alelacele bir şey yaptık.)" iddiasına yanıt verdi.'ın daha önce de bu iddiayı başka türlü gündeme getirdiğini belirten Şentop, 19 Mart 2017 tarihinde açıklama yaparak, Demirtaş'ın şahsına atfen söylediklerini tekzip ettiğini aktardı.Şentop, Demirtaş'ın dünkü ifadesinde, açık bir şekilde ve ayrıntılı bir gerekçe ile tekzip ettiği iddiasını tekrar söylediğini vurguladı. Mustafa Şentop, şöyle konuştu:"Dokunulmazlıkların Anayasa değişikliği ile kaldırılması fikri, tezi ilk olarak bana aittir. Bunun Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasını abes bulurum. Kanaatimce, Anayasa değişiklikleri Anayasa'ya aykırı olamaz. Eşdeğer iki hükmün birbirine aykırılığından söz edilemez. Anayasa değişikliğinin Anayasa'ya aykırı olduğuna dair bir değerlendirme asla bana ait olamaz; hukuk hayatımın hiç bir döneminde böyle bir kanaatim olmamıştır. Dolayısıyla bana atfedilen bu değerlendirme külliyen yalandır.Dokunulmazlıkların kalkmayacağına güvenerek meydan okuyanlar, dokunulmazlıklar kalkınca şaşkınlık içinde sağa sola saldırmaktadır. Halbuki 'dokunulmazlıkların hepsi kalksın' diyen kendileriydi. Biz de bütün dokunulmazlık dosyalarını kapsayan bir hukuki formül geliştirdik. Dokunulmazlıkların Anayasa değişikliği ile kaldırılmasını başından beri hukuka uygun ve doğru buluyorum. Aksini söylemem mümkün değildir."