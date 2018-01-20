TBMM Başkanı İsmail Kahraman'dan 'Zeytin Dalı Harekatı' açıklaması

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Suriye’den Afrin ile ilgili ilk açıklama!

Haber Merkezi

TBMM Başkanı Kahraman, Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin bir mesaj yayımladı.'Silahlı Kuvvetlerimizin sınır güvenliğimizi sağlamak ve güney sınırımızda bir terör koridoru oluşturulmasını önlemek amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasını temenni ediyorum. Devletimizin meşru müdafaa hakkı olarak başlatılan ve uluslararası hukuka uygun olan harekatın tek hedefi terör örgütleri ve teröristlerdir. Harekatı gerçekleştiren kahraman ordumuza Allah'tan muvaffakiyetler niyaz ederim.'AA