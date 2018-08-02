  • Haberler
  • Siyaset
  • TBMM Başkanı Yıldırım: ABD'nin kararı hukuksuz ve keyfi

TBMM Başkanı Yıldırım: ABD'nin kararı hukuksuz ve keyfi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: ABD'nin yaptırım kararı hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır.

02 Ağustos 2018, Perşembe 12:25 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2018, Perşembe 12:52
A A

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD Hazine Bakanlığının yaptırım kararına ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım’ın açıklaması şu şekilde: "ABD Hazine Bakanlığının Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’yu hedef alan yaptırım kararı, hukuksuz ve son derece keyfi bir karardır. Türkiye’deki yargılama süreçlerine karşı saygısız bir tutumun göstergesi olan bu kararı şiddetle kınıyor ve bu yanlıştan dönülmesini bekliyoruz."

DHA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER