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TBMM Başkanlık Divanı Leyla Zana için toplanacak

TBMM Başkanlık Divanı, 2018 yılının ilk toplantısını Leyla Zana için yapacak. Başkanlık Divanı karar verirse Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesi istemiyle Genel Kurul’a inecek.

TBMM Başkanlık Divanı Leyla Zana için toplanacak
Türkiye Büyük Millet Meclis’i iki haftalık aradan sonra 9 Ocak Salı günü mesaisine başlayacak. TBMM Başkanlık Divanı 10 Ocak Çarşamba günü toplanarak, Leyla Zana için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nun kararını değerlendirecek.Karma Komisyon, Leyla Zana’nın “1 Ekim 2016 ila 30 Nisan 2017 döneminde ant içmeden aralıksız Genel Kurul’un 212 birleşimine katılmaması nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine” ilişkin dosyayı TBMM Başkanlık Divanı’na havale etmişti.Başkanlık Divanı Leyla Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar alması halinde, aynı hafta Genel Kurul’da okunacak. Genel Kurul’da Zana’nın milletvekilliğinin düşürülmesi oylanacak.

TBMM İçtüzüğü'nün 154. maddesi uyarınca, “Zana’nın 17 Kasım 2015 ile 30 Nisan 2017 dönemine ilişkin ödenek ve yolluğunun verilmemesi” Genel Kurul’da kabul edilmişti. Karar doğrultusunda Zana’ya ödenek ve yolluk verilmiyor. Anayasa’ya uygun yemin etmediği için Meclis’te yasama çalışmalarına da katılamayan Zana’nın milletvekili odası da bulunmuyor.

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