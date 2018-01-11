TBMM’de makam odası tartışması

İdil Janet Demiray

nda şunları söyledi: “ İsmail Kahraman, ikinci kez seçildiği görevinde tek adamlığını iyice tahkim etmiş, iktidar-muhalefet ayırmadan kafasına göre Meclis’i yönetmesiyle, Meclis Kampusu içindeki inşaat işlerini genel kurul bünyesine taşıyarak canımıza tak ettirmiştir. Muhalefet ve iktidarın ortak kullandıkları alanı, kavasların giyinme odalarını, darbe gecesi kullandığımız sığınağa inişi dahi kapatarak; kendisi kullanmak üzere abdesthaneye, tuvalete, mescide, lüks bir makam odasına dönüştürdü.”Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre TBMM Başkanvekilitartışma yaratan bölümün yeniden düzenleneceğini belirtirken, Özel masrafın Kahraman’ın maaşından kesilmesini istedi.